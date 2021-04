- Chcemy przejść do kontrofensywy. Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy powyżej 18. roku życia otrzymał e-skierowanie - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Punkcie Szczepień Powszechnych w Legnicy. 20 kwietnia mają być przedstawione terminy dla rejestracji poszczególnych roczników.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Krzysztof Kaniewski/REPORTER / Reporter

Reklama

Premier odwiedził w poniedziałek Punkt Szczepień Powszechnych w Legnicy. - To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy - powiedział szef rządu. - Do tej pory broniliśmy się cały czas przed tą ponurą zarazą, dzisiaj jesteśmy coraz lepiej przygotowani, żeby dzięki coraz większej liczbie dawek szczepionek, które do nas przybywają, móc wykorzystać tę infrastrukturę do szczepień, która została stworzona - dodał.



- Mamy rosnącą nadzieję, że dzięki punktom szczepień jak ten w Legnicy, będziemy mogli nie tylko przejść do kontrofensywy, ale sprawić, że pandemia będzie coraz mniej dokuczliwa i będzie dawała nam możliwość odmrażania gospodarki - zaznaczył szef rządu.

Reklama

Z Narodowym Programem Szczepień staramy się być o krok przed dostawami szczepionek - mówił premier i podkreślał, że udaje się wywierać coraz lepszą presję na dostawców. - Przybędzie do nas w II kwartale o ponad 4 miliony więcej szczepionek niż wcześniej planowaliśmy - zaznaczył Mateusz Morawiecki. - Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej walczyć o powrót do spokoju, powrót do normalnej pracy - dodał.

Do 10 maja e-skierowanie dla wszystkich dorosłych Polaków

- Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - powiedział Morawiecki.

- To, że szczepionki są skuteczne widać na przykładzie Wielkiej Brytanii, która zaczęła program szczepień 1,5 miesiąca wcześniej niż kraje UE i dziś obserwuje gwałtowny spadek liczby zachorowań - przekonywał.

20 kwietnia - terminy rejestracji poszczególnych roczników

Obecny na konferencji szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że punkty szczepień powszechnych będą uruchamiane w całej Polsce. - Te punkty będą miały bardzo dużą wydajność - na przykład dzięki temu punktowi prędkość szczepień w Legnicy wzrośnie ponad dwukrotnie - powiedział szef KPRM.

Podkreślił, że łącznie ma powstać ponad 600 punktów szczepień powszechnych. - A więc do 6,7 tysiąca punktów szczepień, które już działają od kilku miesięcy, dołączy jeszcze ponad 600 punktów szczepień powszechnych - powiedział. I zaznaczył, że "wszystko po to, żeby przyspieszyć program szczepień".

Dworczyk zapewnił również, że 20 kwietnia ma być przedstawiony szczegółowy harmonogram, w których poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować.

Prezydent Legnicy: Mamy nadzieję, że wspólnie przyspieszymy tempo szczepień

- Samorząd legnicki włącza się w Narodowy Program Szczepień; mamy nadzieję, że wspólnie przyspieszymy tempo szczepień w naszym mieście i w regionie, a tym samym poprawimy stan odporności całego społeczeństwa - powiedział prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, który wziął udział w konferencji prasowej.



Krzakowski podkreślił, że samorząd legnicki włącza się w Narodowy Program Szczepień. - Jest to nasz wspólny cel. Samorządy polskie i również Legnica wpisują się w ten program. Dajemy do państwa dyspozycji ten obiekt z nadzieją, że wspólnie przyspieszymy tempo szczepień w naszym mieście i w regionie, a tym samym poprawimy stan odporności całego społeczeństwa - zaznaczył.

Podziękował premierowi i służbom mu podległym, wojewodzie i wszystkim samorządowcom za działania związane z przygotowaniem punktu szczepień. - Siłą jest nasze współdziałanie. Współdziałając, włączając się w Narodowy Program Szczepień osiągnąć cele, które wyznaczył pan premier jako cele narodowe - podkreślił Krzakowski.





Wizyta premiera na Dolnym Śląsku

Prezes Rady Ministrów przebywa w poniedziałek z wizytą w województwie dolnośląskim. O 11.35 przewidziana jest konferencja prasowa premiera w centrali KGHM Polska Miedź S.A.

Później szef rządu odwiedzi jeszcze Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu oraz punkt szczepień drive-thru na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bodnar w "Graffiti": Ja naprawdę byłem do cna konsekwentny w różnych działaniach Polsat News

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program