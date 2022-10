Maseczki obowiązkowe w szpitalach i aptekach. Rząd przedłuża ograniczenia

Oprac.: Paweł Basiak Koronawirus w Polsce

Co najmniej do końca roku obowiązywać będzie obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i aptekach. Rząd przedłuży ograniczenia epidemiczne do 31 grudnia. Informację na ten temat zamieszczono w wykazie prac.

Zdjęcie Maseczki nadal będą obowiązkowe w aptekach / Marek Bazak / East News