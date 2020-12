Marta Lempart, jedna z liderek Strajku Kobiet, jest zakażona koronawirusem – wynika z informacji potwierdzonych w otoczeniu aktywistki. Jak usłyszeliśmy, czuje się dobrze i jest w domu. Natomiast osoby, które miały z nią styczność w ostatnich dniach przebywają w kwarantannie.

- Tak, potwierdzam, Marta Lempart ma koronawirusa. Przebywa w domu, czuje się dobrze, jesteśmy w stałym kontakcie - mówi Interii osoba z bliskiego otoczenia Strajku Kobiet.

Nieoficjalnie wiadomo, że Lempart wykonała test 14 grudnia. Jego wynik okazał się pozytywny.

Sama Lempart też odniosła się do tej informacji na Twitterze. "I teraz pytanie za 100 punktów - jak bezpieczne są w Polsce dane o stanie zdrowia wszystkich osób poddających się państwowemu testowi na koronawirusa, skoro funkcjonariusze PiS udający dziennikarzy dowolnie je sobie biorą z państwowej bazy? I bez kozery publikują?" - napisała.

To reakcja na ujawnienie wyniku jej testu przez TVP Info.



Przypomnijmy, przed kilkoma dniami liderka Strajku Kobiet spotkała się w Brukseli z Donaldem Tuskiem.

Były premier napisał potem w mediach społecznościowych: "Od Marty Lempart usłyszałem w Brukseli ważne słowa: że polskie kobiety nie ustąpią w walce o pełne prawa, o poszanowanie godności każdej osoby, o swobodę decydowania o własnym życiu, o wolność wyboru".

