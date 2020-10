"Otrzymałem dziś ujemny wynik testu na koronawirusa" - napisał w czwartek (8 października) na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

"Otrzymałem dziś ujemny wynik testu na koronawirusa i wracam do pracy w Senacie RP, zachowując pełen reżim sanitarny" - poinformował Grodzki.

Marszałek Senatu zaapelował o noszenie maseczek, mycie rąk i trzymanie dystansu.



"Dbajmy o siebie i innych!" - napisał.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4280 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. To najwyższy dobowy przyrost od początku epidemii i o ponad 1200 wyższy od poprzedniego rekordu z środy (7 października), gdy zaraportowano 3003 nowe przypadki. Zmarło też kolejnych 76 pacjentów. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 111 599, a zgonów do 2867. Wyzdrowiało 76 490 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 44,1 tys. testów.