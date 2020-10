Marszałek Senatu: Głosowanie w sprawie noweli ustawy covidowej jeszcze w poniedziałek

W poniedziałek (26 października), po zakończeniu rozpatrywania nowelizacji ustaw dotyczących przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19, odbędzie się głosowanie nad nią - zapowiedział marszałek Sejmu Tomasz Grodzki.

Zdjęcie Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki /Mateusz Marek /PAP

W poniedziałek po południu zebrał się Senat; pierwszym punktem zaplanowanego na trzy dni posiedzenia jest nowela ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Na briefingu prasowym przed rozpoczęciem posiedzenia marszałek Grodzki stwierdził, że nowela tzw. ustawy covidowej trafiła do Senatu "w kształcie dalekim od doskonałości, a co więcej - posłowie wnioskodawcy byli nieobecni na komisji zdrowia". - Słyszałem, że tym razem z przyczyn rzeczywiście zdrowotnych. Reprezentował ich jednak rząd w osobie pana wiceministra Sławomira Gadomskiego z Ministerstwa Zdrowia - powiedział Grodzki.

Głosowanie jeszcze w poniedziałek

Zaznaczył, że senatorowie i rządzący zaproponowali do nowelizacji kilka poprawek, które w dużej części senacka komisja zdrowia będzie rekomendowała. - Wiem, że będą również zgłaszane poprawki na sesji plenarnej. To oznacza, że będzie musiała zebrać się ponownie komisja. Mam nadzieję, że choćby późnym wieczorem uda się tę ustawę przegłosować w finalnym kształcie i odesłać do Sejmu - powiedział marszałek Sejmu.

Później po rozpoczęciu obrad Senatu Grodzki poinformował, że głosowanie w sprawie nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 planowane jest po zakończeniu rozpatrywania tego punktu.

Poinformował też, że w poniedziałek komisja zdrowia "dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i (...) przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej". Chodzi o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę na czas pandemii i 90 dni po jej zakończeniu. - Rozwiązanie takie pozwoli rozrzedzić masy ludzki w sklepach i galeriach handlowych a z drugiej strony powinno się pozytywnie przysłużyć przedsiębiorcom - mówił.

Propozycja uchwały dot. ostatniego orzeczenia TK

Grodzki poinformował ponadto, że we wtorek senatorowie rozpoczną obrady o godz. 16. i zajmą się nowelą ustawy budżetowej na rok 2020.

- W trzecim dniu posiedzenia zaczniemy od uchwały upamiętniającej bohaterstwo posłuch lotników w bitwie o Anglię - zapowiedział marszałek Senatu.

Poinformował także, że wpłynęła propozycja uchwały dotycząca ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, która będzie opracowywana przez komisję ustawodawczą w środę rano. Jeżeli komisja zakończy swoją pracę, będzie jeszcze omawiana na plenarnym w środę pod koniec dnia. Jeżeli nie, to Konwent Seniorów i wnioskodawcy zdecydują o dalszym losie tej propozycji uchwały - stwierdził.

Marszałek Senatu: Polki są dzielne i mądre

Poniedziałek jest kolejnym dniem protestów po wydanym w zeszłym tygodniu przez TK orzeczeniu, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją.

- Myślami i sercem jesteśmy przy polskich kobietach, które protestują na ulicach wielu polskich miast, miasteczek i mniejszych miejscowości walcząc o swoje prawa, o możliwość decydowania o swoim losie. Polki są dzielne, mądre, odpowiedzialne i nie zasługują na ten los, który im zgotował Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej - powiedział Grodzki na konferencji prasowej.