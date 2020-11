- Przed końcem tego miesiąca gotowy będzie szpital tymczasowy na lotnisku Okęcie. Trwają sprawy techniczne. Chciałbym, żebyśmy dziś zainaugurowali nabór personelu do tego szpitala - ogłosił w poniedziałek (16 listopada) na konferencji prasowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Szef MON Mariusz Błaszczak / Jacek Dominski /REPORTER /East News

- Wojskowy tymczasowy szpital na Okęciu będzie wpierał cywilną służbę zdrowia. W szpitalu będzie 250 łóżek covidowych, w tym 30 łóżek dla pacjentów, którzy będą wymagać intensywnej opieki lekarskiej - przekazał szef MON na konferencji prasowej.

Reklama

Błaszczak zapewnił, że w placówce będzie pracował zespół doświadczonych i profesjonalnych lekarzy, który zdobywał doświadczenie m.in. w szpitalach w Lombardii. - W szpitalu będą także pomagać wojskowi studenci medycyny. Ale dziś zapraszamy też do współpracy wszystkich chętnych medyków - dodał.

Szef MON poinformował, że rozpoczął się nabór personelu do szpitala: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego.

Pierwsi pacjenci mają trafić do szpitala na Okęciu już pod koniec listopada.



- Tworzymy szpital, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Tworzymy go na podstawie doświadczeń, jakie mamy z dotychczasowych misji w Lombardii. To nie będzie izolatorium. To będzie szpital dla pacjentów, którzy będą wymagali intensywnej opieki - podkreślił gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.



Budowa szpitala na warszawskim Okęciu 1 / 6 Przygotowywana placówka będzie mogła przyjąć 250 chorych. Źródło: PAP Autor: Paweł Supernak udostępnij

Zmiana lokalizacji

W Warszawie mają działać dwa szpitale tymczasowe. Jeden został już uruchomiony na Stadionie Narodowym, gdzie w docelowo ma być ich 1,2 tys. łózek dla pacjentów "covidowych". Szpital ten jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W nocy z 5 na 6 listopada trafił tam pierwszy pacjent .

Według wcześniejszych zapowiedzi drugi szpital tymczasowy, nadzorowany przez Wojskowy Instytut Medyczny, miał powstać w hali EXPO XXI. 6 listopada Błaszczak poinformował jednak o zmianie lokalizacji .

- Zmieniliśmy lokalizację tymczasowego szpitala zorganizowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów. Zrezygnowaliśmy z lokalizacji na EXPO, a szpital będzie zorganizowany w hangarze I Bazy Lotnictwa Transportowego na Okęciu - powiedział dziennikarzom Błaszczak.

- Przeniesienie lokalizacji wiąże się z tym, że nie musimy płacić czynszu właścicielowi EXPO, te pieniądze przeznaczamy na wyposażenie szpitala i czas przygotowania szpitala znacznie się skróci - wyjaśnił Błaszczak.