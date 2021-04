- Przeprowadziliśmy kontrolę w szpitalach, wyniki są opublikowane. Częściowo było dużo nieprawidłowości w przygotowaniu szpitali do pandemii, ale zgadzam się z opinią posła Sośnierza co do tego, jak wygląda sytuacja - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Zapewnił, że planowana jest kontrola działania tarcz antykryzysowych. Jego zdaniem afera Getback jest "o wiele większa niż Amber Gold".

Zdjęcie Marian Banaś /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

- Planujemy kontrole tarczy antykryzysowej. Mamy sygnały, że sytuacja nie wygląda najlepiej i na epidemii najbardziej cierpią mali i średni przedsiębiorcy. Ustalenia z tej kontroli będą później - mówił prezes NIK.

Zdaniem Mariana Banasia, w przypadku GetBack mamy do czynienia ze znacznymi zaniedbaniami ze strony instytucji państwa. Jego zdaniem to "afera o wiele większa niż Amber Gold".

"Milionowe straty, bo ktoś nie dopilnował sprawy"

- Kolejną poważną sprawą jest gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej. - Tam niszczeje bardzo zdrowe drewno. To milionowe straty, bo ktoś nie dopilnował sprawy, jeśli chodzi o dyrektywy unijne - wymieniał.

Szef NIK odniósł się także do sprawy zniknięcia 9 mln złotych z kasy CBA. - To rzecz niebywała - powiedział.

- Do końca miesiąca zostanie opublikowany raport świadczący o pewnej dysfunkcji administracji publicznej - poinformował prezes NIK.

"Pojęcie zemsty jest mi obce"

- Oddzielam sprawy prywatne od służbowych. Pojęcie zemsty jest mi obce. Jestem bezpartyjnym urzędnikiem państwowym. Moim głównym celem jest dbanie o bezstronność instytucji, którą kieruję. Naszym obowiązkiem jest dbanie o interes obywateli. Wskazujemy nieprawidłowości i rozwiązania - zapewnił Marian Banaś.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli pytany przez Grzegorza Kępkę powtórzył też, że "nie było afery Banasia". - Była za to prowokacja, która dążyła do dyskredytowania mojej osoby. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Romualda Szeremietiewa, który po 10 latach został uniewinniony przez sąd, a w międzyczasie miał dwa zawały serca. Może niektórym chodziło o to, żebym i ja takie zawały miał, a może zszedł z tego świata - mówił w "Graffiti" Marian Banaś.

Jak ocenił, "być może wtedy na moim stanowisku byłaby lepsza osoba, która by była dyspozycyjna". - Ja taką osobą nie byłem i nie będę. Dla mnie najważniejszą sprawą, poza Bogiem, jest Polska - powiedział prezes NIK.