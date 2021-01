- Rząd nie wiedział, że Moderna jest w stanie nie egzekwować patentu i może udzielić licencji na produkcję szczepionki przeciw COVID-19 - oświadczyła po spotkaniu w KPRM Marcelina Zawisza z Lewicy. Moderna rzeczywiście złożyła deklarację na ten temat w październiku.

Zdjęcie Marcelina Zawisza /Piotr Molecki /East News

Przypomnijmy - we wtorek premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i doradca rządu prof. Andrzej Horban rozmawiali z opozycją w sprawie programu szczepień.

Na spotkaniu Marcelina Zawisza poruszyła wątek pozyskania licencji na produkcję szczepionek przeciw COVID-19 w Polsce.

- Niestety rząd nie był w stanie odpowiedzieć, jakie działania zostały wykonane. Nie wiedzieli również, że Moderna na swojej stronie internetowej opublikowała informacje, że jest w stanie nie egzekwować patentu oraz że jest w stanie udzielić licencji na produkcję - powiedziała Zawisza.

- Minister Dworczyk jedynie wspomniał, że są toczone jakieś rozmowy, ale nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania. To co jest dla nas tak naprawdę martwiące - dodała posłanka.

Później na Twitterze wróciła do tego wątku.

"Na spotkaniu u premiera pytałam w imieniu Lewicy, czy Polska przygotowuje się do produkcji szczepionek? Moderna obiecała zawiesić swój patent - czy rząd czyni starania, by ułatwić krajowemu przemysłowi farmaceutycznemu pozyskanie licencji na produkcję?" - napisała. W innym wpisie błędnie poinformowała, że "Moderna chce udostępnić patent".

Zawisza nawiązuje do oświadczenia Moderny, która faktycznie, w październiku ubiegłego roku, złożyła deklarację dotyczącą własności intelektualnej.

"Poza szczepionką Moderny opracowywane są także inne szczepionki przeciw COVID-19, które mogą wykorzystywać technologie opatentowane przez Modernę. Mamy jednak szczególne zobowiązanie, by w obecnych okolicznościach jak najszybciej doprowadzić do końca pandemii. Dlatego też Moderna nie będzie egzekwować patentów związanych z COVID-19 przeciwko producentom szczepionek na czas trwania pandemii. Co więcej, by wyeliminować jakiekolwiek bariery własności intelektualnej przy opracowywaniu szczepionki, jesteśmy gotowi, na prośbę, licencjonować własność intelektualną związaną z naszą szczepionką w okresie po pandemii" - wskazano. Z oświadczenia wynika więc, że uzyskanie licencji już teraz nie byłoby możliwe.

Zdjęcie USA: Siedziba Moderny w stanie Massachusetts / Maddie Meyer / Getty Images

Zobowiązanie do niepozywania konkurencyjnych producentów szczepionek - bo do tego się sprowadza to oświadczenie - powtórzył w rozmowie z "Wall Street Journal" prezes Moderny Stephen Hoge.

- Nie jesteśmy zainteresowani wykorzystywaniem własności intelektualnej do obniżania liczby dostępnych szczepionek - stwierdził.

Reuters zwracał uwagę w tym kontekście, że Moderna otrzymała od amerykańskiego rządu ponad dwa miliardy dolarów na opracowanie i dystrybucję szczepionki przeciw COVID-19.

(mim)