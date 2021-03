- Ktoś to sześciomiesięczne dziecko musiał zarazić koronawirusem. Ludzie tacy jak pan Braun mają na sumieniu m.in. to niemowlę - mówił na antenie Polsat News Andrzej Rozenek, poseł Lewicy. Grzegorz Braun rispostował: Nie odmawiam państwu prawa do barykadowania się we własnych domach, ale chcecie, żeby dzieci do końca życia chodziły w kagańcu?

Zdjęcie Agnieszka Gozdyra i jej goście w "Debacie Dnia" /Polsat News

W niedzielę kilkaset osób zebrało się na manifestacji w Warszawie, by protestować przeciw obostrzeniom związanym z epidemią w Polsce. W tzw. Marszu Wolności wzięli udział m.in. przedstawiciele Konfederacji, w tym Grzegorz Braun, który do Warszawy przyjechał z Podkarpacia z całym autokarem zwolenników. Policja rozwiązała zgromadzenie .

Rozenek: Płuca niemowlęcia były całkowicie zniszczone przez COVID-19

Sprawę skomentowali goście Agnieszki Gozdyry w poniedziałkowej "Debacie Dnia" w Polsat News. Andrzej Rozenek z Lewicy powiedział, że jego lekarz był przy sekcji zwłok 6-miesięcznego dziecka, które zmarło w wyniku koronawirusa. Jak dodał, płuca niemowlęcia były całkiem zniszczone przez COVID-19, chociaż nie miało chorób współistniejących.

- Ktoś to dziecko musiał zarazić. Ludzie tacy jak pan Braun mają na sumieniu m.in. to niemowlę - stwierdził Rozenek, który obecnie sam jest zakażony SARS-CoV-2.

Braun: Chcecie, żeby chodziły w kagańcu do końca życia?

Jak odpowiedział Grzegorz Braun, prawo w Polsce "jest łamane pod pretekstem walki o zdrowie publiczne".

- Nie odmawiam państwu prawa do barykadowania się we własnych domach. Zawsze będę przejmował się losem waszych dzieci, wnuków, niewinnych istot. Chcecie, by one do końca życia chodziły w kagańcu, by do końca świata były terroryzowane, izolowane od rówieśników, aby były niedouczone - ocenił polityk Konfederacji.

Kaczmarczyk: Skupić się na wspólnej walce

Natomiast według Norberta Kaczmarczyka z Solidarnej Polski, jest "zbyt mały bat nad posłami". - (Gdyby było inaczej), takie słowa, jeśli chodzi o organizację czy współorganizcję protestu, byłyby ważone - powiedział.

Jego zdaniem, powinniśmy "skupić się na wspólnej walce z koronawirusem, a nie wytykać polityczne błędy w trakcie pandemii".