Mandaty za brak maseczki. Policja przedstawiła bilans

Ostatniej doby policjanci nałożyli 5835 mandatów, skierowali 788 wniosków do sądu, a 2769 osób pouczyli w związku z brakiem maseczki. Na ulicach cały czas prowadzone są kontrole w związku z epidemicznymi obostrzeniami.

Reklama

Zdjęcie Kontrole policji w Krakowie /Albin Marciniak /East News

Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka poinformował, że od początku działań policjanci przeprowadzili prawie 3,7 mln kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia - zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.



- Między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa od początku działań nałożono 426 tys. mandatów, skierowano ponad 61 tys. wniosków o ukaranie do sądu oraz ponad 268 tys. osób pouczono - wskazał rzecznik KGP.



Prawie sześć tys. mandatów w jeden dzień

Reklama

Rzecznik KGP poinformował, że w czwartek w związku z tym wykroczeniem funkcjonariusze policji nałożyli 5835 mandatów, skierowali 788 wniosków o ukaranie do sądu, a 2769 osób pouczyli.

- Ostatniej doby skontrolowano 3459 środków transportu publicznego, sprawdzając, czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób, oraz zakrywania nosa i ust maseczką, sprawdzono 10 344 obiektów handlowych oraz 149 miejsc organizacji wesel i 57 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki - wyliczył.



Przekazał również, że w czwartek policjanci skontrolowali 637 obiektów świadczących usługi hotelarskie, 1616 restauracji i 3436 siłowni, klubów fitness itp.

Czytaj również: Wielkopolskie: Spacerowali bez maseczek, byli pijani. Zaatakowali policjantów





Kontrole podczas kwarantanny

Insp. Ciarka przypomniał też, że codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 kierowanych jest ok. 20 tys. policjantów.



- Cały czas sprawdzamy również osoby skierowane na kwarantannę. Wczoraj sprawdzono aż 412 846 osób, a od początku działań to już ponad 64,5 mln takich sprawdzeń - podał.



- Niezależnie od tych działań cały czas wykonujemy swoje obowiązki, na które składa się między innymi codziennie ok. 16 tys. interwencji i 15 tys. kontroli uczestników ruchu drogowego, a także liczne postępowania o popełnione przestępstwa i wykroczenia - dodał.