Dwójce mieszkańców powiatu olkuskiego grozi do ​ośmiu lat więzienia. To efekt niezastosowania się do decyzji sanepidu o izolacji domowej. Jedna z tych osób, 77-latka, wyszła z domu, żeby kupić alkohol.

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował, że do interwencji wobec kobiety, która opuściła miejsce zamieszkania i udała się do sklepu, doszło pod koniec marca.

Kolejny raz na terenie tego samego powiatu funkcjonariusze interweniowali w ubiegły weekend. 45-letni mężczyzna, który przebywać miał na izolacji domowej, wyszedł z miejsca zamieszkania.

Od sześciu miesięcy do dwóch lat

- W obu przypadkach prowadzone jest postępowanie dotyczące sprowadzenia przez te osoby niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu innych - podkreślił rzecznik.

Jak dodał, "zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo przewidziana jest kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności", a o zdarzeniach tych powiadomiony został także olkuski sanepid.