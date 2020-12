W Małopolsce badania nauczycieli na obecność koronawirusa odbędą się od 11 do 15 stycznia – dowiedziała się PAP w sanepidzie. Wykonaniem testu zainteresowanych jest około osiem tysięcy osób – nieco ponad połowa uczących w klasach I-III szkół podstawowych.

Zdjęcie W Małopolsce testami na obecność koronawirusa zainteresowanych jest około ośmiu tysięcy nauczycieli /Jakub Kaminski/East News /East News

- Od dłuższego czasu dowiadywaliśmy się we wszystkich szkołach, kto w razie ewentualnego wznowienia nauczania 18 stycznia jest zainteresowany testami na obecność koronowirusa. Chodziło nie tylko o wychowawców, ale o wszystkich nauczycieli uczących w klasach I-III oraz pracowników obsługi. Zainteresowanie wyraziła w Małopolsce tylko połowa tych osób - około 8 tysięcy - powiedziała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Reklama

Podkreśliła, że dla nauczycieli testy będą bezpłatne. Według kurator część pedagogów obawia się tego, że uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza nie tylko konieczność izolacji osoby zakażonej, ale też kwarantannę dla pozostałych członków rodziny. Dyrektorzy szkół mają w najbliższym czasie przekazać dane osób zainteresowanych przeprowadzeniem badań do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Testy będą wykonywane metodą RT-PCR, która potwierdza lub wyklucza zakażenie. W Małopolsce zostaną one przeprowadzone między 11 a 15 stycznia.

- Chcemy stworzyć dla nauczycieli specjalne punkty pobierania wymazów, żeby badania przebiegły sprawnie - powiedziała rzeczniczka prasowa małopolskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w środę, że testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa w całym kraju odbędzie się w ostatnim tygodniu ferii, czyli od 10 do 17 stycznia i obejmie nauczycieli nauczania początkowego.

Ładowanie...

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link: GRAM o duże pieniądze już teraz!