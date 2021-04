​W restauracji w powiecie miechowskim w Małopolsce kilkanaście osób bawiło się na imprezie urodzinowej, nie stosując się do obostrzeń epidemicznych. Interweniowała policja. Organizatorowi i gościom grozi grzywna do pięciu tys. zł.

Reklama

Zdjęcie Policja /Damian Klamka /East News

Jak poinformował w środę rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, w ostatnią sobotę anonimowa osoba zgłosiła, że w lokalu jest pełno gości.

Na imprezie było 14 osób

Reklama

- Na miejscu wydawano posiłki, a w środku bawiło się kilkanaście osób, bez zachowania odpowiedniego dystansu i bez maseczek. Mundurowi wylegitymowali 14 uczestników biesiady - byli to głownie mieszkańcy Krakowa. Czynności na miejscu przeprowadzili także w ramach swoich kompetencji pracownicy sanepidu. Po interwencji uczestnicy imprezy opuścili miejsce spotkania, a właściciel zamknął lokal - podał Gleń.

Policjanci sporządzili dokumentację i zabezpieczyli dowody, na podstawie których do sądu skierowane zostaną wnioski - o ukaranie gości, którzy nie stosowali się do epidemiologicznych zakazów oraz o ukaranie organizatora imprezy.

Trwa sprawdzanie, czy nie doszło do narażenia życia i zdrowia osób (przestępstwo z art. 165 kodeksu karnego), za co właścicielowi lokalu może grozić kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niedzielski: Maseczki zdejmiemy, gdy zachorowania spadną do 4-5 tys. dziennie RMF

Darmowy program - rozlicz PIT 2020