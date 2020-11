Małopolskie: Apel wojewody i marszałka o zgłaszanie się chętnych do pracy w szpitalach

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita i marszałek województwa Witold Kozłowski apelują o to, by personel medyczny i wolontariusze posiadający uprawnienia medyczne zgłaszali się do pracy w szpitalach tymczasowych i placówkach najmocniej zaangażowanych w walkę z epidemią.

Jak podkreślili, do skompletowania zespołów medycznych tych placówek potrzebni są: lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, ale także: pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii.

"Potrzebni są też ludzie 'dobrej woli' - przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze, którzy mają podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i dołączcie do drużyny #SzpitaledlaMalopolski!" - apelują władze Małopolski.

Cztery szpitale tymczasowe w Krakowie

W Krakowie mają działać cztery szpitale tymczasowe: utworzony już w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof, w hali EXPO Kraków, w małej hali Tauron Areny i w hali Cracovii przy al. Focha. Kolejna taka placówka ma powstać w Krynicy-Zdroju. W pozostałych szpitalach - w związku z kolejną fazą pandemii - zwiększana jest liczba tzw. łóżek covidowych.

Zgłoszenia chętnych są przyjmowane mailem (należy pisać na adres malopolskieszpitaletymczasowe@muw.pl), telefonicznie (infolinia 12 210 22 19 działająca w godz. od 7.30 do 18) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego opublikowanego TUTAJ. Zapowiedziano, że zostanie przygotowana specjalna strona internetowa dedykowana szpitalom tymczasowym.

"Jesteśmy w sytuacji, gdy musimy prosić o więcej"

"Dziękuję za to poświęcenie, którego już tak wiele dowodów mogliśmy poznać. Ale jesteśmy w sytuacji, gdy musimy prosić o więcej" - napisał w apelu wojewoda Łukasz Kmita. "Zapraszamy do współpracy także wolontariuszy, którzy chcą włączyć się w ten wielki małopolski projekt, jakim jest uruchomienie szpitali tymczasowych. To jest czas dla ludzi niebojących się wyzwań i mających jasne cele. Ludzi, dla których dobro drugiego człowieka jest priorytetem" - dodał.

"Chcemy zażegnać zagrożenie, dlatego pragniemy zaprosić każdego z Was do dołączenia do profesjonalnego, oddanego zespołu, który zapewnia opiekę chorym w szpitalach tymczasowych. Od tego zależy zdrowie i życie naszych rodzin, sąsiadów czy kolegów z pracy. Będzie to bardzo odpowiedzialna i ważna misja. Nadszedł ten moment, w którym musimy wspólnie powstrzymać rozprzestrzenianie się zagrożenia. Dlatego proszę Was o wsparcie" - apeluje marszałek Kozłowski.

Sytuacja w regionie

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 2 251 mieszkańców woj. małopolskiego. 61 osób w wieku od 34 do 98 lat zmarło - wynika z środowego raportu służb sanitarnych.

