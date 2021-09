Maleje liczba wszystkich ozdrowieńców. Co się dzieje?

Z komunikatów Ministerstwa Zdrowia wynika, że w poniedziałek było 2 658 685 osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Liczba ta zwiększyła się o 311 pacjentów od niedzieli.

Jednak we wtorek podana przez resort ogólna liczba ozdrowieńców, którzy wyzdrowieli od początku pandemii... zmalała o 72 osoby. Kolejnego dnia, w środę, licznik ozdrowieńców cofnął się o kolejnych 101 osób.

Interia zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie tej sytuacji.

"Do końca roku 2020 r. Biuro Komunikacji (Ministerstwa Zdrowia - red.) w swoich raportach dziennych o ozdrowieńcach wykorzystywało dane otrzymywane z sanepidów. Od końca 2020 r. do dziś do ostatniej sumy liczby ozdrowieńców wyliczonej na bazie danych z sanepidów, dodawany jest przyrost ozdrowieńców z systemu EWP wyliczany na podstawie liczby zakończonych izolacji danego dnia" - podał resort zdrowia w wyjaśnieniu przesłanym Interii.



Co to jest system EWP? "EWP to teleinformatyczny system stworzony na potrzeby przeciwdziałania epidemii COVID-19, który odpowiada m.in. za ewidencję osób objętych kwarantanną, izolacją lub poddanych hospitalizacji w związku z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, obsługą zleceń testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2 czy udostępnianie wyników testów obywatelom, informacji o objęciu kwarantanną lub izolacją domową za pośrednictwem platformy Internetowego Konta Pacjenta" - wyjaśniło ministerstwo.

Skąd jednak biorą się "ujemne" przyrosty ozdrowieńców? "Jako że liczba zakończonych izolacji na dany dzień zmienia się w czasie w wyniku zmian, korekt, przedłużenia izolacji itp. (a dane, które prezentuje Ministerstwo Zdrowia nie są korygowane wstecz) oraz nie są gromadzone informacje o hospitalizacjach w systemie EWP, ta informacja jest niepełna i dlatego mogą się pojawić rozbieżności" - wyjaśniło Biuro Komunikacji ministerstwa.

W środę resort zdrowia poinformował o 767 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło dziewięć osób, a 12 miało choroby współistniejące. W sumie jednego dnia zmarło 21 osób. Ogólna liczba zakażonych to 2 895 223, a zmarłych od początku pandemii - 75 454. Z danych resortu wynika, że liczba ozdrowieńców to w środę 2 658 512. Wyzdrowiały w ciągu doby 202 osoby.