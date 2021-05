- W związku z dużym zainteresowaniem Polaków akcją "Zaszczep się w majówkę" postaramy się dostarczyć dodatkowe szczepionki do mobilnych punktów szczepień - powiedział w rozmowie z Interią szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Jak dodał, będzie to minimum 500 dodatkowych dawek na każdy punkt.

Zdjęcie Kolejka do mobilnego punktu szczepień w Warszawie / PAP/Leszek Szymański /PAP

Trwa akcja "Zaszczep się w majówkę" - wszyscy mający aktywne e-skierowanie, mogą do poniedziałku zaszczepić się preparatem firmy Johnson & Johnson w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Około południa w Poznaniu osiągnięto limit osób chętnych do zaszczepienia w mobilnym punkcie. Z kolei na Rynku Głównym w Krakowie w kolejce czekało jednocześnie ponad 1000 osób. Bardzo duże zainteresowanie jest również w Gdyni i w Warszawie.



- To jest dobra informacja, że Polacy chcą się szczepić. Tylko zaszczepienie dużej części populacji pozwala mieć nadzieję, że pandemia się skończy - mówi Dworczyk.



Dodatkowe szczepionki

Do każdego z 16 mobilnych punktów szczepień dostarczono 2,5 tys. szczepionek przeciw COVID-19 firmy Johnson&Johnson. Jak dowiaduje się Interia, punkty mogą spodziewać się kolejnych dostaw.



- W związku z dużym zainteresowaniem Polaków akcją "Zaszczep się w majówkę" postaramy się dostarczyć dodatkowe szczepionki do mobilnych punktów szczepień - przekazał minister Dworczyk. Jak zaznaczył, będzie to co najmniej 500 dawek dla każdego z punktów. - Postaramy się, żeby było ich więcej. Ogranicza nas liczba szczepionek - dodał.



Tylko Johnson & Johnson

W mobilnych punktach podawane są tylko preparaty firmy Johnson & Johnson, bo jako jedyne z dostępnych szczepionek przeciw COVID-19 są jednodawkowe. - Nie planujemy w ramach majówkowej akcji wykorzystania w mobilnych punktach preparatów innych firm, bo to generowałoby problem z drugą dawką. W przyjętym przez nas systemie jest ona podawana w tym samym punkcie, gdzie pierwsza - tłumaczył Dworczyk. A po długim weekendzie mobilne punkty szczepień znikną.



Z danych rządowych wynika, że w Polsce wykonano blisko 11,5 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepiono niemal 3 mln osób.

