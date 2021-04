Majówka 2021: Najpopularniejsze kierunki urlopowe Polaków

Hotele w kraju pozostaną zamknięte w weekend majowy, ale część Polaków postanowiła nie odpuszczać wiosennego urlopu. Oferta biur podróży na majówkę – choć uszczuplona przez pandemię – cieszy się dużą popularnością. Jakie wycieczki najczęściej wybierają turyści?

Reklama

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /EastNews /East News

Rezerwacje na majówkę w biurach podróży przyspieszyły w połowie kwietnia, gdy rząd odebrał turystom nadzieję na jej spędzenie z noclegami w kraju. - Warto jednak zaznaczyć, że wciąż poziom rezerwacji odbiega od tych sprzed pandemii. Dodatkową niesprzyjająca okolicznością jest kalendarz - tegoroczna majówka wypada w sobotę, niedzielę i poniedziałek, nie ma zatem możliwości "zmostkowania" wolnych dni jednym-dwoma dniami urlopu - wskazuje Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl.

Reklama

Na mniejszą liczbę ofert dla turystów wskazuje Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży Itaka. - Do tematu majówki podeszliśmy w tym roku niestety trochę inaczej niż zazwyczaj, przede wszystkim z powodu pandemii i w związku z tym, że wciąż jest bardzo wiele nieuregulowanych spraw związanych z obostrzeniami w poszczególnych krajach i ciągle nie ma tym wytycznych, w związku z tym ilość miejsc na weekend majowy jest bardzo ograniczona w porównaniu do poprzednich lat - mówi Interii.

- Natomiast rzeczywiście te oferty, które zostały przygotowane, w większości się sprzedały - potwierdza Henicz.

Najpopularniejsze kierunki urlopowe na majówkę wśród klientów biura podróży Itaka to Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Madera oraz Dominikana i Malediwy. - To są miejsca, w których w najbliższych dniach turyści spędzą weekend majowy - mówi wiceprezes Itaki.

W przypadku portalu Travelplanet.pl ponad połowa rezerwacji na majówkę to Egipt i Turcja. Jak wyjaśnia Radosław Damasiewicz, wynika to z faktu, że sporo innych, popularnych kierunków wciąż jest zamkniętych, bądź dopiero się otwiera.

- W wypadku Egiptu większość biur podróży pokrywa koszt testów w dwie strony (nie trzeba robić drogiego testu PCR w Polsce tylko po przylocie do Egiptu po znacznie niższej cenie, ok. 20 dolarów). Lecąc do Turcji, trzeba okazać negatywny test, wchodząc na pokład samolotu, ale ten wydatek rekompensują niskie ceny majówkowych ofert - tłumaczy Damasiewicz.



Sprawdzone kierunki i egzotyka

Średnia cena rezerwacji na osobę w przypadku Egiptu to ok. 2100 zł, a dla Turcji - 1800 zł. - Są to pobyty przeważnie tygodniowe - koszt przelotu stanowiący około połowę ceny imprezy turystycznej sprawia, że takie tygodniowe wyprawy wychodzą taniej w przeliczeniu na jeden dzień niż krótsze wyjazdy - mówi prezes Travelplanet.pl.

Po około 5 proc. rezerwacji stanowią wycieczki do Meksyku i na Wyspy Kanaryjskie. Tu średni koszt rezerwacji to odpowiednio 7700 zł i 3600 zł.

Wśród klientów biura podróży TUI popularnością cieszą się takie kierunki jak Madera, Wyspy Kanaryjskie, Turcja, Wyspy Zielonego Przylądka oraz kierunki egzotyczne, które nie wymagają wykonywania testów przed wylotem, jak Meksyk i Dominikana. Od 14 maja TUI będzie realizować połączenia lotnicze do Grecji, która od lat należy do ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków.

Dominika Pietrzyk

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ