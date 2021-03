Magdalena Biejat o szczepionce z Chin: Część naszych leków jest tam produkowana

- Szczepionka chińska, rosyjska i wszystkie szczepionki dopuszczone na rynek UE powinny przejść przez weryfikację Europejskiej Agencji Leków – powiedziała Magdalena Biejat w "Grafitti" w Polsat News. Posłanka Lewicy nie wykluczyła wykorzystania preparatu z Chin w Polsce.

Magdalena Biejat w rozmowie z Grzegorzem Kępką odniosła się do ewentualnego wykorzystania szczepionek z Chin i Rosji w Polsce.

- Szczepionka chińska, rosyjska i wszystkie szczepionki dopuszczone na rynek UE powinny przejść przez weryfikację Europejskiej Agencji Leków. Część naszych leków produkowana jest w Chinach, więc nie ma powodów, żeby przypuszczać, że akurat ten preparat nie zostanie dopuszczony - powiedziała.

Posłanka Lewicy zwróciła uwagę na konieczność rozpoczęcia produkcji szczepionek w Polsce i w Unii Europejskiej.

- Nie tylko po to, żeby móc wyszczepić naszą populację, ale w przyszłości móc produkować nowe szczepionki dla nowych odmian wirusów, a także by móc się nimi podzielić z krajami globalnego południa. Nic nie zmieni to, jeśli będziemy mieli tutaj wyszczepione 80 proc. społeczeństwa, jeśli wirus będzie szalał w Afryce czy w Azji i będzie mutował - w taki sposób odniosła się do wniosków płynących z trwającej od roku pandemii.

Lewica z Gowinem?

Grzegorz Kępka pytał Magdalenę Biejat czy zagłosowałaby za rządem Jarosława Gowina. - Gowin jest postacią dość daleką jeśli chodzi o przekonania dot. praw człowieka i wizję gospodarki. Mam poważne wątpliwości czy będzie zmieniał Polskę na lepsze. Dla Lewicy najważniejsza jest realizacja programu - odparła.

- Lewica w tej chwili nie rozmawia z Jarosławem Gowinem - zapewniła Biejat w "Graffiti".

