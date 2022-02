Łzy posłanki PiS na antenie. "Uświadomiłam sobie, że to koniec"

Oprac.: Małgorzata Przepióra Koronawirus w Polsce

- To, co przeżyłam rok temu, to był mój osobisty dramat, dramat mojej rodziny i przyjaciół. To było nie do opisania - mówiła w Polsat News posłanka PiS Barbara Dziuk, która prawie rok temu ciężko przechorowała COVID-19. O życie walczyła na OIOM-ie. - Przed oczami stanęło mi całe życie. To była bardzo trudna sytuacja dla mnie, kiedy uświadomiłam sobie, że to koniec - opowiadała ze łzami w oczach.

Zdjęcie Barbara Dziuk nie mogła powstrzymać łez na antenie Polsat News /