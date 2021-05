Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu poznamy plan dalszego luzowania obostrzeń. W rządzie trwają ostatnie ustalenia, co do dalszych decyzji. - Mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie ten harmonogram już na dalszy czas przedstawiony - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w czasie wtorkowego briefingu m.in. o to, kiedy możliwe będzie m.in. organizowanie koncertów i kiedy planowane są dalsze poluzowania obostrzeń.



- Myślę, że jest szansa na to, żebyśmy w tym tygodniu tę decyzję już podjęli. (...) W piątek wchodzą kolejne luzowania obostrzeń, jeżeli chodzi o te zapowiedziane już wcześniej. W tej chwili są dyskusje w rządzie, co do dalszych decyzji i mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie ten harmonogram już na dalszy czas również przedstawiony - zapowiedział rzecznik rządu.



Obostrzenia. Co się zmieni od piątku 28 maja?

Od piątku możliwe będzie prowadzenie gastronomii w lokalu przy 50 proc. obłożenia, niezbędne jest jednak zachowanie wytycznych sanitarnych - m.in. zachowany będzie musiał być dystans między stolikami.

Uruchomione będą mogły być też kryte obiekty sportowe, baseny, ale obłożenie obiektów będzie mogło wynosić 50 proc. Przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych możliwe będzie też uruchomienie siłowni klubów fitness i solariów.

O luzowaniu obostrzeń mówił kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski. Dopytywany, kiedy pojawi się nowy harmonogram odmrażania kolejnych branż, np. dyskotek, poinformował, że "na pewno przed 5 czerwca ogłosimy ten harmonogram".



Kiedy luzowanie obostrzeń? Adam Niedzielski podał datę



Niedzielski zapytany, czy jest szansa, że powróci życie koncertowe czy spotkania w większej skali, odpowiedział, że jest w tej kwestii optymistą. - Jeżeli trend będzie kontynuowany i przede wszystkim będziemy nadal mieli postępy w Narodowym Programie Szczepień, to nie mamy argumentów, żeby nie przywracać normalnego życia - powiedział w RMF FM.