- Dopuszczamy sport na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmiana wejdzie w życie od 19 kwietnia.

Zdjęcie "Na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne" /Wojciech Stróżyk /Reporter /Reporter Koronawirus z Chin Zmiany w obostrzeniach. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szef resortu zdrowia powiedział, że po rozmowach z wicepremierem, ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrem Glińskim zapadła decyzja o przywróceniu możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu.



- Podkreślam, na otwartym powietrzu, bo tutaj to ryzyko zakażenia, transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsze, dlatego dopuścimy rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach sportu zawodowego, co miało miejsce też do tej pory, ale też na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne - powiedział minister.

Niedzielski zapowiedział również, że obecne restrykcje zostają przedłużone do 25 kwietnia. Wyjątki od tej zasady - oprócz sportu na świeżym powietrzu - dotyczyć będą jeszcze przedszkoli i żłobków .

Podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia wyjaśnił, że "głównym kryterium decyzyjnym - jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących obostrzeń - jest kwestia obłożenia łóżek i respiratorów".



- W tej chwili to obłożenie jest na średnim poziomie, rzędu 75 proc., przy czym warto zwrócić uwagę, że przy respiratorach te wskaźniki są nieco wyższe - wskazał.

