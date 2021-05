Od jutra do szkół w całej Polsce wracają najmłodsi uczniowie z klas od 1 do 3 ze szkół podstawowych. Od 15 maja zajęcia hybrydowe będą mieli uczniowie z klas od 4 do 8 w szkołach podstawowych. A od 29 maja do nauki w ławkach będą mogli wrócić wszyscy uczniowie.

Reklama

Zdjęcie Powrót do szkół od 4 maja /Piotr Molecki/East News /East News

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że nauka będzie się odbywała w reżimie sanitarnym. Konieczne będzie wietrzenie i dezynfekcja sal.



Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaznacza, że powrót do szkół po zdalnej nauce ma pomóc uczniom poczuć się lepiej. - Odbuduje się wspólnota wśród uczniów, ta więź między uczniami w poszczególnych klasach, w poszczególnych oddziałach, w poszczególnych szkołach - mówi minister.



Reklama

Jutro do szkół przyjadą też maturzyści. 4 maja to pierwszy dzień matur.

Czytaj także: Matura 2021. Szef CKE przekazał najważniejsze informacje