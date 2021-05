Decyzją rządu od północy z czwartku na piątek restauratorzy będą mogli przyjmować gości wewnątrz swoich lokali, dotyczy to także restauracji hotelowych. Działalność mogą wznowić baseny, kluby fitness, kasyna, siłownie; nadal w reżimie sanitarnym.

Poluzowanie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 15 maja br.

Zgodnie z nim, od piątku, 28 maja do 5 czerwca restauracje, także te w hotelach oraz placówki gastronomiczne mogą przyjmować klientów wewnątrz swoich lokali, a nie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu, jak to się odbywa od 15 maja.



Obowiązkowy reżim sanitarny

Wznowienie działalności wewnątrz lokali musi się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że możliwe jest max. 50 proc. obłożenie lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami - zajęty może być co drugi z nich, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.



Każdy wchodzący do restauracji musi mieć zakryte maseczką usta oraz nos; może je odsłonić przy stoliku.



Wracają komunie i wesela w lokalach

Według rozporządzenia także od piątku, do 5 czerwca br. ponownie można prowadzić gry na automatach, działalność mogą wznowić także kasyna. Obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kw. powierzchni danej działalności; obsługa oraz klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa.



Ponadto, mogą odbywać się od piątku imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie), ale maks. 50 osób; do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.



Zgodnie z nowym prawem czynne będą baseny dla wszystkich, ale z litem 50 proc. obłożenia obiektu, a także siłownie, kluby fitness, solaria, tu obowiązuje limit - jedna osoba na 15 m kw. w reżimie sanitarnym.