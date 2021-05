Kina, teatry i parki rozrywki zostaną otwarte szybciej niż planowano - to zmiana w luzowaniu obostrzeń, którą ogłosili w środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Obiekty te zaczną działać w reżimie sanitarnym od 21 maja. O dzień wcześniej zostaną otwarte kluby fitness, siłownie oraz gastronomia wewnętrzna.

Reklama

Zdjęcie Premier i minister zdrowia ogłosili zmiany w harmonogramie obostrzeń /Polsat News /

W wypowiedzi dla mediów premier i minister zdrowia poinformowali, że 21 maja zostaną otwarte kina i teatry. Obiekty te działać będą w reżimie sanitarnym przewidującym maksymalne obłożenie do 50 proc. Dotychczasowy harmonogram mówił o dacie 29 maja.

Reklama

Branża sportowa zostanie otwarta dzień wcześniej niż planowano - 28 maja. - Branża sportowa, kluby fitness, siłownie, baseny będą mogły być uruchamiane w reżimie sanitarnym - mówił premier Morawiecki.



28 maja wróci też gastronomia wewnętrzna w lokalu. Podobnie jak obiekty kultury i sportowe przy maksymalnym, 50-procentowym obłożeniu obiektu. Odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra.



Premier apelował o "ostrożne korzystanie z powrotu do normalności". - Dane z ostatnich dni pokazują cały czas, że wirus jest groźny. Krzywa wzrostu osób zaszczepionych rośnie szybko, tygodniowe średnie spadają, to też jest dobra wiadomość. Ale widać jeszcze wyraźnie jak groźne są te mutacje wirusa, jak groźny jest cały przebieg pandemii. Chcę zaapelować - aby uniknąć czwartej fali, szczepienia muszą być jak najszybsze - mówił szef rządu.



Zdjęcie Krakowianie korzystają ze słonecznej pogody / Dominika Zarzycka/NurPhoto / Getty Images

"Drobny krok luzujący"

- Liczba zachorowań systematycznie maleje. Liczba zakażeń z dwóch ostatnich dni jest większa niż tydzień temu, ale to wynika z faktu, że tydzień temu mieliśmy majówkę, która zaburza normalny cykl tygodniowy. Wzrosty dzienne, z którymi mamy do czynienia nie są powodem do niepokoju - przyznał minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Cieszę się, że mogliśmy wykonać drobny krok luzujący, gdzie rzeczywiście o tydzień wcześniej przyspieszamy uruchomienie instytucji kultury - mówił Adam Niedzielski.

W środę badania potwierdziły 4 255 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 343 osoby z COVID-19 zmarły. Z powodu COVID-19 zmarło 87 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 256 osób.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sąsiad Polski również łagodzi obostrzenia. Otwarte sklepy i usługi AFP