Luzowanie obostrzeń. Dziś konferencja premiera Mateusza Morawieckiego

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawi decyzje rządu w sprawie luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 lutego. Wystąpienie szefa rządu będzie można śledzić na stronie głównej Interii.

O tym, że to właśnie w czwartek zostanie przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od początku lutego, poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, jak dotychczas, będą prawdopodobnie towarzyszyli minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Dokładna godzina konferencji nie została jeszcze podana.

Oczekuje się, że w czwartek poznamy również decyzję co do powrotu kolejnych roczników do szkół.

Obowiązują do końca stycznia

Przypomnijmy, że dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa zostały wprowadzone tuż po świętach Bożego Narodzenia, 28 grudnia. Zamknięte są hotele, ograniczono działalność galerii handlowych czy stoków narciarskich.

Obostrzenia początkowo miały obowiązywać do 17 stycznia. Decyzją rządu zostały jednak przedłużone do końca miesiąca.

