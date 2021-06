Loteria szczepionkowa. Zobacz, co można wygrać

Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba może wziąć udział w loterii szczepionkowej. Do wygrania są pieniądze, samochody i hulajnogi.

Codziennie do wygrania są nagrody natychmiastowe - nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

W ramach loterii przewidziano też nagrody tygodniowe - 12 losowań w każdą środę: 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych oraz 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot. W trakcie trwania loterii odbędą się również trzy losowania nagród miesięcznych: sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych oraz sześć samochodów osobowych Toyota Corolla.

Reklama

Wielki finał

6 października odbędzie się losowanie nagród finałowych: dwóch nagród pieniężnych w wysokości 1 mln zł oraz dwóch samochodów osobowych Toyota C-HR.

Loteria będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa.

"Zaszczep się i wygraj! Wykonaj pełne szczepienie przeciw COVID-19 dowolnym preparatem dostępnym w Polsce. Dzięki temu będziesz mógł zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień do 30 września i wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Pamiętaj, że wygrana jest możliwa przy pełnym zaszczepieniu" - czytamy w komunikacie.

Aby wziąć udział w loterii należy zarejestrować się na stronie www.pacjent.gov.pl na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub zadzwonić na infolinię 989.

Czytaj więcej: Loteria Narodowego Programu Szczepień. Cztery szansę na wygraną, finał w październiku