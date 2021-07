Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby pełnoletnie, które dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciwko COVID-19 i zarejestrują się w loterii do 30 września 2021 r.

"W ciągu niespełna 2 dni do Loterii Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się już ponad milion osób. Zaszczep się i wygraj swoje bezpieczeństwo" - napisał Dworczyk w piątek na Twitterze.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w loterii, muszą się zapisać. Można to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989; przez stronę internetową pacjent.gov.pl na swoim IKP; wysłać sms o treści SzczepimySie na numer 880-333-333 lub pójść do pobliskiego punktu szczepień.

W przypadku wygranej na numer telefonu komórkowego zostanie wysłane powiadomienie sms-em. Wiadomość sms zostanie także wysłana z PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będzie można również wypłacić w oddziale PKO BP.

Każdy z uczestników loterii będzie miał cztery szanse na wygraną. Będzie też kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna.

Co można wygrać?

Jeśli chodzi o nagrody natychmiastowe, to codziennie do wygrania będą nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych wynosi 14 mln 300 tys. zł.

W przypadku nagród tygodniowych odbędzie się 12 losowań w każdą środę. Tutaj do wygrania będzie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł oraz 720 hulajnóg elektrycznych.

Nagrody miesięczne - przewidziano trzy losowania w okresie trwania loterii w trakcie, której będzie można wygrać sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. zł oraz sześć samochodów osobowych toyota corolla.

Nagroda finałowa

Losowanie finałowej nagrody nastąpi 6 października; do wygrania będą dwie nagrody pieniężne w wysokości miliona złotych oraz dwa samochody osobowe toyota C-HR.

W piątek opublikowany i przekazany do uzgodnień został projekt rozporządzenia ministra finansów, zgodnie z którym nie będzie trzeba płacić podatku od nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł. Nagrody o mniejszej wartości, wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych itp. nie podlegają opodatkowaniu z mocy ustawy o PIT.

