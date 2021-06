Loteria szczepionkowa. Sprawdź, jak wziąć w niej udział

W loterii szczepionkowej wziąć udział mogą osoby powyżej 18. roku życia, które przeszły pełną procedurę szczepień czyli otrzymali dwie dawki szczepionek od firm: Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub jednodawkowy preparat Johnson&Johnson.

Jak dołączyć do loterii szczepionkowej?

Dołączyć do loterii można poprzez internetowe konto pacjenta na pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię Narodowego Programu Szczepień - 989.

Cztery rodzaje nagród dla zaszczepionych

Każdy z uczestników loterii szczepionkowej będzie miał cztery szansę na wygraną: natychmiastową - co 2000 osoba wygra 500 złotych, a co 500 uprawniona osoba otrzyma 200 zł ; cotygodniową - do wygrania będą nagrody pieniężne (2 razy po 50 tys. złotych) oraz hulajnogi elektryczne i vouchery - losowane w każdą środę miesiąca; comiesięczną - do wygrania będą nagrody pieniężne (2 razy po 100 tys. złotych) i samochody hybrydowe.

Reklama

- Loteria ma zachęcić niezdecydowanych Polaków do szczepień i pomóc w walce z pandemią. Rozpocznie się 1 lipca i potrwa trzy miesiące. Wziąć w niej mogą udział osoby powyżej 18. roku życia, które przeszły pełną procedurę szczepień - mówił prezes zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.



Loteria szczepionkowa. Kiedy wielki finał?

Losowanie finałowe loterii zostało zaplanowane na 6 października. W finale do wygrania będą dwie nagrody w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody hybrydowe.



Informacja o zwycięstwie w loterii będzie przekazana wiadomością SMS lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia losowania. Wyniki będą także opublikowane na stronie: www.gov.pl/szczepimysie/loteria.



Czytaj więcej: Loteria Narodowego Programu Szczepień. Cztery szanse na wygraną, finał w październiku



Konkurs dla gmin

Konkursy dla gmin mają zachęcić Polaków do szczepienia się przeciw COVID-19. Do wygrania są środki od 100 tys. zł do 2 mln zł. Gminy będą mogły je przeznaczyć na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID-19.

Zorganizowane zostały dwa konkursy, na które składa się kilka kategorii.

Gmina na Medal #SzczepimySię

W tym konkursie do wygrania jest 100 tys. zł. Zwycięzcami będzie 500 pierwszych gmin z całego kraju, które osiągną poziom wyszczepienia mieszkańców minimum 67 procent.

Konkurs kończy się w momencie uzyskania przez 500 gmin poziomu 67 proc. zaszczepionych mieszkańców lub 31 grudnia 2021 roku.

Najbardziej Odporna Gmina

Ten konkurs podzielony jest na dwa elementy i kilka kategorii.

Element 1 - konkurs dla gmin w trzech kategoriach (wg liczby mieszkańców):

W kategorii "Małe Gminy", czyli gminy do 30 tys. mieszkańców, do wygrania jest milion złotych.

Zwycięzcą zostanie gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw.

W kategorii "Średnie Gminy", czyli gminy 30-100 tys. mieszkańców, główna nagroda to milion złotych.

Zwycięzcą zostaną trzy gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

Ostatnia kategoria, czyli "Duże Gminy" dotyczy gminy powyżej 100 tys. mieszkańców. Tutaj główna nagroda to również milion złotych.

Zwycięży gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

Element 2 - Najbardziej Odporna Gmina w Polsce (konkurs ogólnokrajowy):

W tym konkursie główna nagroda to dwa miliony złotych.

Zwycięży ta gmina, która będzie miała najwyższy odsetek zaszczepionych mieszkańców w Polsce (bez podziału na liczbę mieszkańców). Co ważne, aby trzymać nagrodę odsetek zaszczepionych mieszkańców nie może być niższy niż 50 proc.

Konkurs trwa do 31 października 2021 r. Do wyniku danej gminy będą wliczani mieszkańcy, którzy otrzymają pełny cykl szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 do 31 października 2021 roku.

Jak obliczyć odsetek zaszczepionych?

Liczbę zaczepionych mieszkańców gminy dzielimy przez wszystkich mieszkańców gminy. Wynik ten mnożymy przez współczynnik 100 proc. i otrzymamy odsetek zaszczepionych.

Należy także pamiętać, że zaszczepione osoby są przypisywane do danej gminy na podstawie adresu zamieszkania z 5 źródeł danych, w następującej kolejności: Centralny Wykaz Ubezpieczonych, system e-Zdrowie (P1), karty szczepień, adres zameldowania, adres punktu szczepień.

Na co można przeznaczyć nagrody?

Nagrody mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Wygraną można wydać na wszelkie czynności związane z profilaktyką skutków pandemii, w tym społeczno-gospodarczych.