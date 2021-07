Podczas konferencji prasowej z udziałem szefa KPRM Michała Dworczyka, prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego oraz głównego doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana zaprezentowano spot promujący Loterię Narodowego Programu Szczepień.

- Już zarejestrowało się w loterii ponad 200 tys. osób, a jeśli chodzi o te natychmiastowe wygrane, to już ponad 100 tys. zł zostało wygranych przez pierwsze trzysta kilkadziesiąt osób - poinformował Dworczyk.



Szczepienia. Prof. Horban: Jeśli nie chcemy cierpieć, szczepmy się



Szczepienia. Rząd zachęca

Podkreślił, że poza loterią trwają też inne programy mające zachęcać do szczepień. Wymienił w tym kontekście konkursy, w ramach których samorządy mogą wygrać bardzo atrakcyjne nagrody do 2 mln zł. - Namawiamy samorządowców do zaangażowania się - zaapelował szef KPRM.



Przypomniał, że "samorządowcy zostali też zobowiązani decyzjami administracyjnymi do tego, by kontaktować się ze wszystkimi swoimi mieszkańcami powyżej 60. roku życia". - Ale, jak powiedziałem, dzieje się to w ramach tej konkurencji między samorządami, gdzie można te atrakcyjne nagrody, czyli środki na inwestycje np. w gminie wygrać - dodał minister.



Jak dodał, można sprawdzać, jak wygląda sytuacja poszczególnych gmin, status zaszczepienia w ramach rankingu prowadzonego online. - Poziom zaszczepienia gmin i ranking można sprawdzić w dedykowanej zakładce na naszej stronie "Szczepimysie" - zaznaczył Dworczyk.

Loteria szczepionkowa. Jak wziąć udział?

Chęć wzięcia udziału w loterii szczepionkowej trzeba potwierdzić na swoim koncie IKP w portalu e-pacjent. W tym celu należy się zalogować np. poprzez profil zaufany. Na górze ekranu zauważymy powiadomienie o możliwości wzięcia udziału w loterii.



Samo zgłoszenie sprowadza się do kilku kliknięć myszką. Należy uzupełnić pole z numerem telefonu i potwierdzić go w kolejnym. Kolejno należy zaznaczyć pola oznaczone gwiazdką, czym akceptujemy udział w loterii, potwierdzamy znajomość regulaminu i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na sam koniec klikamy w pole "Weź udział".

