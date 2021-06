Loteria Narodowego Programu Szczepień. Konferencja przedstawicieli rządu

Wideo polsatnews

- Dobrą informacją jest fakt, że wczoraj przekroczyliśmy 27 mln szczepień. Przypomnę, że pierwotny cel do końca czerwca to było 20 mln szczepień. Już go przekroczyliśmy - poinformował Michał Dworczyk. Jak mówił, musimy zintensyfikować starania, by zaszczepiło się jak najwięcej osób, bo inaczej będziemy mieć do czynienia z czwartą falą koronawirusa.

- Obecnie można się szczepić w aptekach. Dotychczas do akcji szczepień zgłosiło się 450 placówek - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.



Kolejnym kanałem szczepień są galerie handlowe. - Uruchomiliśmy już osiem takich pilotażowych punktów - powiedział Dworczyk. Jak wyjaśnił, rząd zamierza rozwinąć tę formę szczepień.

Zaczepieni mają szanse na nagrody

W maju Michał Dworczyk informował, że tzw. loteria szczepionka rozpocznie się 1 lipca. W losowaniach nagród będzie mógł wziąć udział każdy zaszczepiony, który przystąpi do loterii. Każdy uczestnik będzie miał cztery szanse na wygraną:

natychmiastową - co 2000 osoba wygra 500 złotych;

cotygodniową - do wygrania będą nagrody pieniężne (2 razy po 50 tys. złotych) oraz hulajnogi elektryczne i vouchery;

comiesięczną - do wygrania będą nagrody pieniężne (2 razy po 100 tys. złotych) i samochody hybrydowe;

W finale do wygrania będą dwie nagrody w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody hybrydowe.

Wyróżnione zostaną także gminy, w których zaszczepi się najwięcej osób. Rząd przekaże: 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 67 proc. zaszczepienia swoich mieszkańców; 1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców oraz 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce. Otrzymanie pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.

Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News , na czwartkowej konferencji przedstawiciele rządu doprecyzują szczegóły Loterii Narodowego Programu Szczepień. Dodatkowo mają też zostać ogłoszone zmiany w podawaniu drugiej dawki szczepionek przeciw COVID-19.

