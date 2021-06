Szczegóły Loterii Narodowego Programu Szczepień przedstawili na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. szczepień, minister Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz prezes zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.



- Dobrą informacją jest fakt, że wczoraj przekroczyliśmy 27 mln szczepień. Przypomnę, że pierwotny cel do końca czerwca to było 20 mln szczepień. Już znacznie go przekroczyliśmy - poinformował Michał Dworczyk. Jak mówił, musimy zintensyfikować starania, by zaszczepiło się jak najwięcej osób, bo inaczej będziemy mieć do czynienia z czwartą falą koronawirusa. - Mam nadzieję oczywiście, że unikniemy tego, ale musimy o tym pamiętać, stąd ten apel, prośba o włączenie się wszystkich w Narodowy Program Szczepień - podkreślił.

Szczepienia w aptekach i galeriach handlowych

Dworczyk podał też dane na temat szczepień w poszczególnych rocznikach. - W grupie powyżej 70 r. życia mamy 77 proc. osób zarejestrowanych lub zaszczepionych. To dobry wynik, ale daleko niesatysfakcjonujący. Liczymy, że nasze działania wpłyną na podwyższenie odsetka zaszczepionych. W grupie 60-69 lat to jest 66 proc. - przekazał.

- Obecnie można się szczepić w aptekach. Dotychczas do akcji szczepień zgłosiło się 450 placówek - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień. - W aptekach szczepienia odbywają się jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson - dodał.



Kolejnym kanałem szczepień są galerie handlowe. - Uruchomiliśmy już osiem takich pilotażowych punktów - powiedział Dworczyk. Jak wyjaśnił, rząd zamierza rozwinąć tę formę szczepień.

Loteria szczepionkowa potrwa trzy miesiące. Zasady udziału

Głos zabrał Olgierd Cieślik. - Loteria ma zachęcić niezdecydowanych Polaków do szczepień i pomóc w walce z pandemią. Rozpocznie się 1 lipca i potrwa trzy miesiące. Wziąć w niej mogą udział osoby powyżej 18. roku życia, które przeszły pełną procedurę szczepień - powiedział Cieślik.

Każdy uczestnik będzie miał cztery szanse na wygraną w loterii szczepionkowej:

natychmiastową - nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie;

cotygodniową - do wygrania będą nagrody pieniężne (2 razy po 50 tys. złotych) oraz hulajnogi elektryczne i vouchery - losowane w każdą środę miesiąca;

comiesięczną - do wygrania będą nagrody pieniężne (2 razy po 100 tys. złotych) i samochody hybrydowe.

W finale do wygrania będą dwie nagrody w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody hybrydowe. Losowanie finałowe odbędzie się 6 października.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej wiadomością SMS lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia losowania. Wyniki losowań będą publikowane na stronie loterii pod adresem www.gov.pl/szczepimysie/loteria.



Konkurs "Najbardziej odporna gmina"

Paweł Szefernaker mówił o współpracy z samorządami przy akcji szczepienia Polaków. - Zależy nam, żeby gminy ukierunkowały promocję szczepień na osoby powyżej 60. roku życia - poinformował. Na ten cel rząd przekaże samorządowcom pieniądze. Wielkość środków będzie zależała od liczby mieszkańców. Ogłosił też konkursy dla gmin.

Pierwszy konkurs to "Gmina na medal" - rząd przekaże: 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 67 proc. zaszczepienia swoich mieszkańców.



Drugi konkurs "Najbardziej odporna gmina" odbędzie się w trzech kategoriach:

- małe gminy - do 30 tys. mieszkańców; nagroda: 1 mln zł; zwycięzca: gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw;

- średnie - od 30 do 100 tys. mieszkańców - nagroda: 1 mln zł; zwycięzca: trzy gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców;

- duże - powyżej 100 tys. mieszkańców - nagroda: 1 mln; zwycięzca: gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

Zdjęcie Konkurs "Najbardziej odporna gmina w Polsce"; źródło: KPRM /

Paweł Szefernaker poinformował również, że odbędzie się drugi etap konkursu. Będzie on ogólnokrajowy. Gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w Polsce (bez podziału na liczbę mieszkańców) będzie mogła wygrać 2 mln zł.



