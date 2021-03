W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące obostrzeń epidemicznych, które będą obowiązywać od soboty.

Warszawiacy w maseczkach; zdj. ilustracyjne

Z rozporządzeniem można się zapoznać pod tym adresem.

Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 20 marca do 9 kwietnia.

Zamknięte będą hotele, kina, teatry, baseny i obiekty sportowe. Ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Uczniowie klas 1-3 przejdą na naukę zdalną.

Szczegóły nowych obostrzeń

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce będą obowiązywały takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw.

U uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że wprowadzenie obostrzeń jest umotywowane wskaźnikiem średniej dziennej liczby zachorowań na 100 tys. mieszkańców, który przekroczył w skali kraju wartość 50, wskaźnikiem zajętości łóżek w szpitalach, który wynosi 71 proc. i wskaźnikiem wykorzystania łóżek respiratorowych - wynosi 72 proc.

Wykonywanie testów na obecność SARS-Cov-2; zdj. ilustracyjne

Swoją działalność muszą zawiesić hotele (z pewnymi wyjątkami, wśród nich są hotele robotnicze). Noclegi świadczone w ramach podróży służbowych też będą dopuszczone.

W ograniczonym zakresie będą musiały działać też galerie handlowe. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie. Punkty gastronomiczne będą mogły w tych obiektach działać, ale serwowane w nich posiłki mogą być wyłącznie na wynos.

Osoby przebywające na targowisku, według rozporządzenia, będą zobowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Ten sam wymóg jest konieczny również m.in. na w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni powyżej 2000 m2 i na stacjach paliw.

Utrzymano nakaz noszenia maseczek w większości lokalizacji: w miejscach ogólnodostępnych czy w budynkach użyteczności publicznej.

Z rozporządzenia wynika, że zamknięte będą teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie będzie możliwa. Możliwa będzie jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Jednak udostępnianie zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu będzie możliwe. Dopuszczono również zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury.

Zamknięte będą od soboty również kina. Zakazane będą również projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Od soboty nieczynne będą również baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki.

Z kolei obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.

Fryzjerzy i pozostałe punkty świadczące zabiegi kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu mogą dalej działać, pod warunkiem tego, że w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywać będą wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci.

Działać mogą biblioteki. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywać jednocześnie będzie mogło nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym i różnego rodzaju turnusach tego typu będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Podobnie jest w przypadku leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Negatywny wynik testu będzie też warunkiem przyjęcia do hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej.

Z rozporządzenia wynika też, że kierownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym "polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury."

Pasażerem samolotu nie będzie mogła być osoba, które nie spełni wskazanych kryteriów, na przykład, gdy jego temperatura jest równa lub przekracza 38 st. C. Niezbędne będzie też złożenie oświadczenia o stanie zdrowia i zakrywanie ust i nosa w czasie lotu.

Dopuszczono zgromadzenia w kościołach. W budynkach i innych obiektach kultu religijnego przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, może znajdować się nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny. Niezbędne są też maseczki zasłaniające usta i nos.

