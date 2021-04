Lockdown w Polsce. Obostrzenia przedłużone do 25 kwietnia. Od 19 kwietnia otwarte przedszkola i żłobki

Dotychczasowe obostrzenia będą przedłużone do 25 kwietnia, ale są wyjątki - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Od najbliższego poniedziałku, czyli od 19 kwietnia dzieci będą mogły wrócić do żłobków i przedszkoli. Z kolei hotele pozostaną nieczynne do 3 maja włącznie.

Reklama

Zdjęcie Obostrzenia w związku z koronawirusem zostały przedłużone, choć są wyjątki /Artur Widak/NurPhoto /Getty Images

Nowe zasady opublikowano też na stronie gov.pl.

Reklama

Jak czytamy, "ze względu na wydolność służby zdrowia i troskę o życie obywateli, zadecydowaliśmy o przedłużeniu większości obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu z pewnymi ograniczeniami".

W komunikacie napisano również, że dalsze decyzje w sprawie restrykcji będą uzależnione od spływających każdego dnia informacji o liczbie zakażonych, zgonów, zajętych łóżek i wykorzystanych respiratorów.

Przypomnijmy, liczba zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach, a także zgonów z powodu COVID-19 wciążjest bardzo duża. Obecnie jest zajętych 75,71 proc. łóżek covidowych i 78,94 proc. respiratorów.

W najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia podano, że z powodu COVID-19 zmarły aż 803 osoby .

Hotele zamknięte do 3 maja włącznie

Jak czytamy, to "liczby, które wskazują na wciąż duże obłożenie szpitali, mimo malejącej liczby nowych zachorowań. Sytuacja nadal jest bardzo trudna, dlatego utrzymujemy obowiązujące obostrzenia przez kolejny tydzień". Jest tu jednak wyjątek - hotele. W tym przypadku obostrzenia obowiązują do 3 maja.

"Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych - np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu" - napisano.

Od 19 kwietnia poniedziałku będzie możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu. Limit to 25 osób. "Dopuszczamy także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy" - napisano.

Nadal działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. "Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Zgadzamy się również na uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu - limit do 25 osób" - czytamy w komunikacie rządowym.

Jakie obostrzenia przedłużone?

Wiele dotychczasowych obostrzeń zostało przedłużonych - do 25 kwietnia.

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się nadal zdalnie.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaja zamknięte, podobnie jak centra i galerie handlowe z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Limit w miejscach kultu religijnego to jedna osoba na 20 m2.

Zamknięte pozostają salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz instytucje kultury - teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

Ciągle obowiązuje też konieczność zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m dystansu od innych osób.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Podejrzenia złamania reżimu sanitarnego. Śledztwa prokuratur w toku Polsat News