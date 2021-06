W poniedziałek w sprawie zmian limitów w kościołach do premiera napisał szef Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.



"Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego - tak drastycznego - ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary" - podkreślił.

"Niezbywalne prawo człowieka"

Przewodniczący KEP zaznaczył w liście do premiera, że "Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych".



Podkreślił jednocześnie, że "możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję - sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum".



Zdaniem przewodniczącego KEP, "przepisy aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prowadzą do sytuacji dość paradoksalnych".

