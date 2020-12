Lider PSL apeluje do kościołów i związków wyznaniowych w sprawie szczepień

Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował w poniedziałek do wszystkich związków wyznaniowych i do wszystkich kościołów w Polsce o włączenie się w akcję promocji szczepień.

W niedzielę w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 preparatem wyprodukowanym przez konsorcjum Pfizer-BioNTech. W pierwszej grupie szczepionych są pracownicy ochrony zdrowia.

Kosiniak-Kamysz, który jest lekarzem, na konferencji w Sejmie podkreślał, że skuteczność szczepień będzie zależała od ich powszechności. - Jeżeli nie będzie 70 proc. wyszczepienia w Polsce, nie będzie 70 proc. populacji zaszczepionej - nie będzie tej skuteczności - podkreślił.

- Rozumiejąc wszystkie obawy chcemy włączyć się w akcję informacyjną opartą o wiedzę i doświadczenie - nie o fake newsy, nie o kłamstwa, nie o manipulację - powiedział lider ludowców i zaznaczył, że w kwestii medycyny trzeba opierać się na faktach i dowodach.

List do przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych

Mówiąc o zaangażowaniu w akcję tych, którzy gwarantują dotarcie do poszczególnych grup społecznych, poinformował, że skierował list do przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, ale także przedstawicieli wszystkich kościołów i związków wyznaniowych m.in. do Kościoła ewangelicko-augsburskiego, do Kościoła prawosławnego, wspólnot muzułmanów i Żydów mieszkających w Polsce o włączenie się w akcję propagowania szczepień.

Prezes PSL zwracał uwagę na rolę Kościoła katolickiego. - Dotarcie do milionów wiernych za pośrednictwem listu pasterskiego zachęcającego do udziału w procesie szczepienia, szczególnie dla osób starszych, może stanowić niezwykle ważne oświadczenie i niezwykle ważny drogowskaz, wskazówkę, a publiczne zaszczepienie się hierarchów kościelnych stanowiło by taki namacalny przykład - uważa Kosiniak-Kamysz.

- Proszę wszystkie związki wyznaniowe, apeluję do wszystkich kościołów w Polsce, na czele z Kościołem katolickim, o włączenie się w akcję propagowania szczepień i opowiedzenie się po stronie życia, zdrowia, w oparciu o prawdy naukowe i badania naukowe - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W poniedziałek zaprezentowano stanowisko zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski (KEP) dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19. Bp prof. Jacek Grzybowski z Katedry Filozofii Kultury i Religii UKSW i biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej powiedział, że stanowisko zespołu koreluje z grudniową notą watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary i wynika z niego, że "każdy człowiek, każdy, nieważne czy wierzący, czy niewierzący ma ostatecznie prawo do informacji o szczepionkach, o ich działaniu, o ich procesie technologicznym, o skutkach realizacji tych szczepionek". - Każdy człowiek ma prawo do dobrowolności realizacji szczepień - powiedział bp prof. Grzybowski.

