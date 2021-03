Kolejny rekord dziennej liczby zakażeń w ciągu ostatnich dni. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 143 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarły 443 osoby. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 2 189 966, a zgonów do 51 305. 5 594 790 to z kolei liczba wykonanych szczepień.

Reklama

Zdjęcie Kolejne niepokojące dane z Ministerstwa Zdrowia /Omar Marques/Getty Images /Getty Images

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (5264), śląskiego (5095), wielkopolskiego (4141), dolnośląskiego (2876), małopolskiego (2826), pomorskiego (2625), kujawsko-pomorskiego (1940), łódzkiego (1872), podkarpackiego (1716), zachodniopomorskiego (1113), lubelskiego (1073), warmińsko-mazurskiego (1067), lubuskiego (874), świętokrzyskiego (822), opolskiego (694) i podlaskiego (529).



616 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Reklama

Z powodu COVID-19 zmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 318 osób.

Wczoraj resort zdrowia informował o 34 151 nowych zakażeniach i 520 ofiarach śmiertelnych.

Liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju wzrosła do 2 189 966, a ofiar śmiertelnych do 51 305.



Ładowanie...

Ładowanie...

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1716 35 2826 33 5095 40 694 10 2876 34 874 21 4141 28 822 32 1872 31 5264 53 1940 30 529 13 1067 12 2625 34 1113 8 1073 29

Ilu pacjentów w szpitalach?

W szpitalach przebywa 27 779 chorych na COVID-19, czyli o 661 więcej niż poprzedniej doby. Terapii respiratorowej wymaga 2730 chorych, o 110 więcej niż dzień wcześniej - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 37 084 łóżka i 3554 respiratory.

Tydzień temu, 19 marca, hospitalizowanych z powodu COVID-19 było 22 567 pacjentów, a 2245 z nich znajdowało się pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 11 marca, było to odpowiednio: 19 102 i 1982 osób.

Na kwarantannie jest 461 317 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 747 223 zakażonych.

Ładowanie...

Liczba testów

W ciągu doby wykonano 107 713 testów na obecność koronawirusa, z czego 24 914 to były testy antygenowe.



Dane dotyczące szczepień

Do tej pory w Polsce wykonano 5 594 790 szczepień. Liczba szczepień jedną dawką wynosi 3 666 008, a dwiema - 1 928 782.



Ostatniej doby zaszczepiono 205 782 osoby. To rekord.

Ładowanie...

Ładowanie...

Nowe obostrzenia

Wzrost liczby zakażeń, zgonów i zajmowanych łóżek przez pacjentów z COVID-19 pociągnął za sobą decyzje o nowych obostrzeniach. Będą one obowiązywały od najbliższej soboty, czyli 27 marca, do 9 kwietnia, na terenie całej Polski.

Zamknięte będą centra i galerie handlowe (za wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych i księgarni) czy niektóre sklepy wielkopowierzchniowe. Nie będzie można skorzystać z usług salonów urody, zakładów kosmetycznych i fryzjerskich. Decyzją rządu ograniczona została także działalność żłobków i przedszkoli. Zmiany objęły też kościoły. O szczegółach piszemy TUTAJ.

Epidemia na świecie

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 124,9 mln ludzi na świecie, a ponad 2,74 mln zakażonych zmarło.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach