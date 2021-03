Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 29 978 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2. To najwyższy dobowy wynik od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 575 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 2 120 671, a zgonów do 50 340. Do tej pory wykonano 5 193 835 szczepień.

Zdjęcie Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane (na zdj. mieszkańcy Warszawy) /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Wcześniej dane dotyczące liczby zakażeń ujawnił na antenie Polsat News szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Na temat liczby zgonów wypowiedział się z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (4605), mazowieckiego (4308), wielkopolskiego (3188), małopolskiego (2608), dolnośląskiego (2328), pomorskiego (1935), łódzkiego (1934), podkarpackiego (1451), kujawsko-pomorskiego (1273), warmińsko-mazurskiego (1155), zachodniopomorskiego (1096), lubelskiego (977), lubuskiego (749), świętokrzyskiego (691), podlaskiego (689) i opolskiego (484).



507 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła w Polsce do 2 120 671. W środę przekroczona została liczba 50 tys. ofiar śmiertelnych. Do tej pory zmarło 50 340 osób.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1451 53 2608 28 4605 93 484 8 2328 44 749 14 3188 30 691 27 1934 22 4308 69 1273 47 689 18 1155 27 1935 42 1096 19 977 34

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 26 511 chorych na COVID-19, czyli o 436 osób więcej niż poprzedniej doby. Terapii respiratorowej wymaga 2537 chorych (+25 w stosunku do wtorkowych danych). Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 35 444 łóżka i 3366 respiratorów.

We wtorek MZ podało, że hospitalizowanych jest 26 075 chorych na COVID-19, w poniedziałek - 24 637, w niedzielę - 23 583, w sobotę - 23 293, w piątek zaś - 22 567. Odpowiednio w tych dniach terapii respiratorowej wymagało: 2512 chorych we wtorek, 2421 - w poniedziałek, 2360 - w niedzielę, 2315 - w sobotę i 2245 chorych w piątek.

Tydzień temu, 17 marca, resort informował, że w szpitalach przebywało wówczas 21 511 pacjentów.

Na kwarantannie jest 396 701 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 707 846 zakażonych.

Ile testów?

W ciągu doby, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wykonano 95 854 testy na obecność koronawirusa, w tym 23 712 testów antygenowych.

To rekordowa liczba testów od początku pandemii.



Liczba szczepień

5 193 835 to liczba szczepień, jakie do tej pory wykonano w Polsce. 3 385 827 to szczepienia wykonane jedną dawką. Dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 przyjęło 1 808 008 osób.



Ostatniej doby zaszczepiono 112 300 osób.

Pandemia na świecie

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 123,8 mln ludzi na świecie.

Zmarło ponad 2,72 mln zakażonych.

