W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 27 887 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 954 pacjentów z COVID-19 - to zdecydowanie najwyższy wynik od początku pandemii. To oznacza również, że dotychczas zachorowało w Polsce 2 499 507 osób, a 56 659 - zmarło z powodu SARS-Cov-2. Jak poinformowało ministerstwo, "dzisiejsza wysoka liczba zgonów to wynik m.in. opóźnień w raportowaniu placówek medycznych spowodowanych okresem świątecznym".

Koronawirus w Polsce

- Nowy raport zawiera dość dużo przypadków śmiertelnych z okresu świątecznego - przyznał rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Jak mówił, chodzi o około 100 zgonów z ostatniego piątku, ok. 130 - z soboty i również ok. 130 z niedzieli. - W poniedziałek było trochę mniej - dodał Andrusiewicz.

Nowe zakażenia dotyczą województw: śląskiego (4880), mazowieckiego (3910), małopolskiego (2813), wielkopolskiego (2767), dolnośląskiego (2299), łódzkiego (1908), kujawsko-pomorskiego (1588), pomorskiego (1484), lubelskiego (1085), podkarpackiego (1060), zachodniopomorskiego (786), świętokrzyskiego (721), warmińsko-mazurskiego (625), opolskiego (570), lubuskiego (558), podlaskiego (533). Jak podano, 300 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Z powodu COVID-19 zmarło 241 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 713 osób" - poinformowano.

Obecnie mamy 366 344 przypadki aktywne.

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa obecnie 34 864 pacjentów z COVID-19, o 173 więcej niż w środę - podało ministerstwo. Wspomagania respiratorem wymaga 3362 chorych, o 20 więcej niż dzień wcześniej.

W sumie w całym kraju jest przygotowanych 44 878 łóżek i 4293 respiratory dla pacjentów z COVID-19.

W środę w szpitalu przebywało 34 691 pacjentów, z czego 3342 pod respiratorem, we wtorek 33 544 pacjentów, a pod respiratorami pozostawało 3315 chorych, w poniedziałek było to odpowiednio 32 656 i 3269 chorych, a w niedzielę - 31 927 i 3225.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1060 60 2813 87 4880 141 570 36 2299 80 558 19 2767 80 721 35 1908 63 3910 137 1588 65 533 12 625 33 1484 44 786 18 1085 44

Jak to wygląda tydzień do tygodnia? Przypomnijmy, że ubiegły czwartek (1 kwietnia) hospitalizowanych z powodu COVID-19 było 31 811 pacjentów, w tym 3143 pod respiratorami. Z kolei dwa tygodnie temu, 25 marca, w szpitalach było 27 118 pacjentów, z czego 2620 pod respiratorami.

Resort zdrowia poinformował też, że kwarantanną objęto 433 346 osób. Dotychczas po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 2 076 504 osoby.

Wzrost zachorowań w najbliższych dniach? "Tam przeczuwam"

- Przeczuwam, że nastąpi wzrost zachorowań na COVID-19 w najbliższych dniach, a dzisiejsze zachorowania odbiją się na hospitalizacji za kilka dni - mówił dzisiaj rano koordynator Szpitala Narodowego, członek Rady Medycznej przy premierze dr nauk med. Artur Zaczyński z CSK MSWiA.

Z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek jestem przekonany, że "od kwietnia wrócimy do nauki stacjonarnej i w przedszkolach i w szkołach". Jego zdaniem dane "dane są dość obiecujące". Dlatego - jak ocenił - obostrzenia przedłużone są tylko o tydzień.