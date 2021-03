W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 32 874 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Jednocześnie resort zawiadomił o 653 zgonach wśród zakażonych. Tak dużej liczby zmarłych pacjentów nie było od końca listopada zeszłego roku.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało 32 874 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (6092), mazowieckiego (4813), wielkopolskiego (3695), dolnośląskiego (2826), małopolskiego (2766), łódzkiego (1832), kujawsko-pomorskiego (1659), pomorskiego (1433), zachodniopomorskiego (1330), podkarpackiego (1286), lubelskiego (987), warmińsko-mazurskiego (908), świętokrzyskiego (812), lubuskiego (733), podlaskiego (672), opolskiego (641).

389 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia poinformował też o 653 zgonach. Z powodu COVID-19 zmarło 151 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 502 osoby.



Tak dużej liczby zgonów nie było od 25 listopada 2020 roku, kiedy zmarły 674 osoby.



Dla porównania w zeszłą środę (24 marca) odnotowano 29 978 zakażeń i 575 zgonów. Z kolei dwa tygodnie temu (17 marca) było to odpowiednio: 25 052 nowych pacjentów z COVID-19 i 453 zgonów.

Ogólna liczba zakażonych koronawirusem wynosi tym samym 2 321 717, z czego 53 045 osoby zmarły.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że ostatniej doby wykonano 112 503 szczepień. W sumie w Polsce wykonano już 6 081 824 szczepień.

Ostatniej doby wykonano też 102 818 testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, z czego 24 982 antygenowych. Wykryto 32 874 zakażeń - podał serwis.

Resort poinformował też, że łącznie przebadano dotąd 12 036 040 próbek pobranych od 24 982 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 225 029 badań na wykrycie wirusa SARS-CoV-2.

Do tej pory o największa wykonana liczba testów w ciągu doby to 107,7 tys., w piątek 26 marca. Wtedy badania potwierdziły zakażenie u 35 143 osób. Była to też najwyższa liczba dziennych wykrytych nowych chorych z COVID-19.

W szpitalach przebywa 31 311 chorych na COVID-19, czyli o 240 więcej niż dzień wcześniej - wynika z danych przekazanych w środę przez Ministerstwo Zdrowia. Zajęte są też 3093 łóżka respiratorowe, o 39 więcej niż we wtorek.

Resort zdrowia poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 40 851 łóżek i 3 961 respiratorów. Wolnych pozostaje ponad 9,5 tys. łóżek i 868 respiratorów.

Równocześnie ministerstwo przekazało w środę, że na kwarantannie przebywa 449 126 osób. Wyzdrowiało 1 861 925 dotąd zakażonych.

We wtorek w szpitalach przebywało 31 071 chorych z COVID-19, w poniedziałek - 29 920, w niedzielę - 29 071, w sobotę - 28 574, w piątek - 27 779, w czwartek - 27 118, w środę - 26 511, we wtorek - 26 075, z kolei w miniony poniedziałek - 24 637.

Tydzień temu w środę, 24 marca hospitalizowanych z powodu COVID-19 było 26 511 pacjentów, w tym 2 537 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 17 marca 21 511 pacjentów, a 2 193 podłączonych do respiratorów.

