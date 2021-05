Mamy 2525 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. To najmniej zakażeń od 1 lutego, kiedy odnotowano 2504 przypadki. Jak poinformowano, zmarło 37 kolejnych pacjentów. Tydzień wcześniej nowych potwierdzonych zakażeń było 3451, a zmarły 22 osoby zakażone COVID-19. Jak dotąd w Polsce zaraziło się koronawirusem 2 mln 805 tys. 756 osób, a 68 tys. 105 zmarło na COVID-19.

Covidowy OIOM w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie)

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia podało, że zakażonych koronawirusem zostało 4612 osób. Z kolei z powodu COVID-19 umarło 35 zakażonych, a w związku z chorobami współistniejącymi zmarło 109 chorych. Łącznie były to 144 osoby.

Tydzień temu 26 kwietnia resort zdrowia poinformował o 3451 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Jak podano z powodu COVID-19 zmarły wtedy cztery osoby, a w związku z chorobami współistniejącymi odnotowano zgon 18 osób. Łącznie zmarły wtedy 22 osoby.

Mniej zakażeń w regionach

Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (377), mazowieckiego (366), wielkopolskiego (243), łódzkiego (240), dolnośląskiego (223), małopolskiego (220), pomorskiego (163), kujawsko-pomorskiego (130), zachodniopomorskiego (130), lubelskiego (88), podkarpackiego (69), opolskiego (62), świętokrzyskiego (61), warmińsko-mazurskiego (47), lubuskiego (35) i podlaskiego (34).

37 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Nie żyje kolejnych 37 osób

Resort zdrowia poinformował w niedzielę o śmierci 37 pacjentów chorych na COVID-19. Spośród nich 14 osób zmarło z powodu koronawirusa, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby.

Maleje liczba zajętych łóżek i respiratorów

Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że pacjenci chorzy na COVID-19 zajmują 20 tys. 974 łóżka w szpitalach, a 2593 z ciężkim przebiegiem tej choroby jest podłączonych do respiratorów. Oznacza to, że liczba zajętych łóżek w stosunku do danych z niedzieli zmalała o 235. Z kolei liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się o 59.

Wyzdrowiało ponad 8,5 tys. chorych

Na kwarantannie przebywają 141 tys. 992 osoby. Jak dotąd wyzdrowiały 2 mln 529 tys. 844 osoby.

W ciągu doby z choroby wyszło 8676 osób.

Ponad 30 tys. testów

Z danych resortu zdrowia wynika, że w ciągu doby wykonano 31 tys. 30 testów, w tym 17 tys. 536 testów antygenowych. Wynik pozytywny uzyskało 2860 osób. Liczba zleceń na testy z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej wyniosła w ciągu doby 479. Łącznie takich zleceń było jak dotąd 3 mln 814 tys. 315.



Łącznie od początku pandemii przebadane zostały 14 mln 459 tys. 33 próbki pobrane od 14 mln 114 tys. 579 osób.