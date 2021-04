Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 30 546 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 497 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła tym samym do 2 387 511, a zgonów do 54 165. Do tej pory w kraju wykonano 6 462 769 szczepień.

Zdjęcie Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący sytuacji epidemicznej w Polsce /Karolina Adamska/East News /East News

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (4713), mazowieckiego (4464), wielkopolskiego (3414), dolnośląskiego (3074), małopolskiego (2628), łódzkiego (1879), kujawsko-pomorskiego (1595), pomorskiego (1335), podkarpackiego (1284), zachodniopomorskiego (1184), lubelskiego (1135), świętokrzyskiego (864), lubuskiego (759), opolskiego (711), warmińsko-mazurskiego (662) i podlaskiego (447).



398 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby. Łącznie to 497 kolejnych ofiar śmiertelnych koronawirusa.



To pierwszy spadek liczby zakażeń "tej fali", licząc tydzień do tygodnia, o 13 proc. - informuje na Twitterze Michał Rogalski, który monitoruje statystyki dotyczące rozwoju epidemii. Przypomnijmy - tydzień temu Ministerstwo Zdrowia informowało o 35 143 przypadkach.



Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 2 387 511. Do tej pory zmarło 54 165 osób.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1284 50 2628 39 4713 58 711 10 3074 41 759 27 3414 44 864 13 1879 30 4464 65 1595 33 447 9 662 18 1335 29 1184 13 1135 18

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa w piątek 31 955 chorych na COVID-19, o 144 więcej niż dzień wcześniej. Zajętych jest 3157 łóżek respiratorowych, o 14 więcej niż w czwartek. Wolnych pozostaje ponad 10,4 tys. łóżek i tysiąc respiratorów - wynika z informacji z Ministerstwa Zdrowia.

Na kwarantannie przebywa 478 914 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 911 249 zakażonych.

Tydzień temu, 26 marca, hospitalizowanych z powodu COVID-19 było 27 779 pacjentów, w tym 2730 było pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 19 marca, w szpitalach przebywało 22 567 pacjentów, z czego 3071 pod respiratorami.

Ile testów?

W ciągu doby wykonano 101 437 testów na obecność koronawirusa, w tym 27 012 testów antygenowych.







Dane dotyczące szczepień

W Polsce wykonano dotychczas 6 462 769 szczepień. 4 404 565 - to liczba szczepień pierwszą dawką. Dwie dawki preparatu przeciw COVID-19 przyjęły 2 058 204 osoby.



W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 185 049 osób.

Pandemia na świecie

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 129 mln ludzi na świecie, a ponad 2,81 mln zakażonych zmarło.

