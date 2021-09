Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 974 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (156), lubelskiego (145), małopolskiego (96), zachodniopomorskiego (69), podkarpackiego (65), dolnośląskiego (63), śląskiego (60), kujawsko-pomorskiego (44), łódzkiego (43), wielkopolskiego (42), podlaskiego (41), warmińsko-mazurskiego (40), pomorskiego (39), lubuskiego (30), opolskiego (20), świętokrzyskiego (8). 13 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób.

W sumie od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2 900 862, z czego 75 537 osób zmarło.

Przybywa hospitalizowanych

W szpitalach przebywa obecnie 1209 pacjentów z COVID-19, z czego 133 pod respiratorami. Liczby te wzrosły o kolejno 328 i 38 w ciągu tygodnia. 16 września informowano o 881 chorych z SARS-CoV-2 w szpitalach i 95 zajętych respiratorach. - 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni - mówił minister zdrowia. Zobrazował to we wtorek danymi z Łańcuta. - Na 50 pacjentów zakażonych koronawirusem leżących w szpitalu w Łańcucie 49 to osoby niezaszczepione - powiedział podczas wizyty na Podkarpaciu.



MZ poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest obecnie 6237 łóżek i 613 respiratorów.



Na kwarantannie przebywa 86 107 osób.

SARS-CoV-2 pokonało do tej pory 2 660 036 zakażonych.

Szczepienia

W Polsce wykonano w sumie 37 073 097 szczepień przeciw COVID-19, z czego 34 105 ostatniej doby. W pełni zaszczepionych jest 19 320 780 osób.

Wybrane grupy mogą przyjmować trzecią dawkę szczepionki. Od początku września są to osoby z obniżona odpornością, a od 24 września - jak poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska - dawkę przypominającą będą mogły przyjąć osoby powyżej 50. roku życia oraz medycy.

Koronawirus na świecie - statystyki

Ponad 230 mln - według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa u tylu osób na całym świecie potwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem. Zmarło 4 719 197 zainfekowanych.



