Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 10 334 łóżka covidowe w szpitalach. To o 811 mniej niż dzień wcześniej. 1377 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - o 41 mniej niż we wtorek.

Walka z pandemią koronawirusa w Polsce

Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 27 953 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 2992.

Z najnowszych danych wynika również, że 98 191 osoby są objęte kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 2 610 932 osób.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 11 145 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 1418 sztuk.

Na kwarantannie było wczoraj 101 013 osób, a liczba ozdrowieńców wyniosła 2 609 216.

Dokładnie tydzień temu, 12 maja, z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 14 359 pacjentów, a 1859 wymagało podłączania do respiratorów.