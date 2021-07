Liczba nowych zakażeń i zgonów. Raport Ministerstwa Zdrowia z 6 lipca

Koronawirus w Polsce

"W Polsce mamy 96 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - podało Ministerstwo Zdrowia we wtorek. Zmarło 10 osób. To mniej niż tydzień temu, gdy we wtorek 29 czerwca w Polsce były 123 nowe przypadki zachorowań. Zmarło wtedy 25 chorych na COVID-19.

Zdjęcie Na zdjęciu: kolejka do punktu szczepień w pasażu Schillera w Łodzi, otwartego w ramach akcji "Zaszczep się na Piotrkowskiej" / PAP/Grzegorz Michałowski / PAP