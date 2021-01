Laboratorium genXone poinformowało o tym, że brytyjski wariant koronawirusa jest w Polsce. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wykryto go u jednego z pacjentów w Małopolsce.

Przypomnijmy, wariant brytyjski SARS-Cov-2 został zgłoszony do WHO w połowie grudnia. Zdaniem ekspertów ma być o 50 do 70 proc. bardziej zaraźliwy niż oryginalny koronawirus i występuje w sześciu obszarach geograficznych WHO.

W środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w ubiegłym tygodniu obecność brytyjskiej mutacji odnotowano w 60 krajach i terytoriach. To o 10 więcej niż 12 stycznia.

Już pod koniec grudnia dr Paweł Grzesiowski mówił w rozmowie z Interią, że "nie ma żadnych złudzeń, iż nowy wariant koronawirusa jest w Polsce" .

W ubiegłym tygodniu mówił też o tym prof. Andrzej Horban w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News . - Proszę zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Emigranci, którzy tam żyją, odwiedzili rodziny w święta i istnieje uzasadniona obawa, że mamy w Polsce brytyjski wariant koronawriusa, który jest łatwiej transmitowany. W Wielkiej Brytanii mają olbrzymi wzrost zachorowań - powiedział prof. Horban.

Zgodnie z obecnym stanem badań oba nowe warianty - brytyjski i południowoafrykański - są znacznie bardziej zaraźliwe, ale jednocześnie nie są automatycznie bardziej niebezpieczne. Nie ma jednak wątpliwości, że sprzyjając zakażaniu się większej liczby osób, zwiększają presję na systemy opieki zdrowotnej.