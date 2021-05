Kwestionariusz przed szczepieniem przeciw COVID-19 można wypełnić online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta – poinformowało w środę Centrum e-Zdrowia.

Kwestionariusz przed szczepieniem można wypełnić online

Szczepienie poprzedza kwalifikacja, której podstawą jest kwestionariusz badania przesiewowego, zawierający pytania o stan zdrowia, przebyte choroby, a także chorowanie na COVID-19 i objawy wskazujące na prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem.

Teraz można wypełnić ten kwestionariusz on-line i wysłać do punktu szczepień.

Jak wypełnić kwestionariusz?

Aby to zrobić trzeba zalogować się na Internetowe konto Pacjenta. Po wejściu w zakładkę "Profilaktyka", kwestionariusz będzie widoczny z prawej strony. Należy go wypełnić i potwierdzić. Punkt szczepień otrzyma dostęp do kwestionariusza, a pacjent niczego będzie już musiał wypełniać na miejscu.

Można też, zamiast wypełniać dokument on-line, pobrać druk kwestionariusza, wydrukować go w domu, wypełnić i zabrać ze sobą na szczepienie.

W wyjaśnieniach dostępnych na stronie pacjent.gov.pl wskazano, że jeśli mamy objawy COVID-19 lub jesteśmy ozdrowieńcem - czyli odpowiemy "tak" na jedno z pierwszych siedmiu pytań, to nie możemy zatwierdzić kwestionariusza i wysłać go on-line. Z objawami COVID-19 nie należy iść na szczepienie, trzeba zrobić test na koronawirusa. Inne ograniczenie jest takie, że rodzic nie może wypełnić online kwestionariusza za niepełnoletnie dziecko.

Ważne informacje

Odpowiedzi w kwestionariuszu są podstawą oceny, czy można danego dnia zostać zaszczepionym. W razie jakichkolwiek wątpliwości, trzeba skonsultować odpowiedzi z osobą kwalifikującą do szczepienia lub wykonującą szczepienie.

Zgłosić i omówić z personelem należy m.in. ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu, mdlenie po zastrzyku, aktualne choroby, problemy z krzepnięciem krwi, zakażenie wirusem HIV oraz przyjmowanie leków wpływających na odporność.

Warto powiedzieć personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujemy stosować, a także o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Krótsze odstępy między dawkami

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia schematami szczepień, od poniedziałku, 17 maja 2021 r. dopuszcza się podawanie szczepionki Vaxzevria AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dawkami (nie dłużej jednak niż do 84 dnia), a szczepionki mRNA Comirnaty od Pfizera i COVID-19 Vaccine Moderna - w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu od 35 dni (nie dłużej niż 42 dni). Jest to zgodne z Charakterystyką Produktów Leczniczych.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID-19, co skutkuje również zastosowaniem wskazanego odstępu przed podaniem drugiej dawki szczepionki.

Zalecenia te stosuje się dla osób, które nie otrzymały wcześniej pierwszej dawki szczepionek. Podanie drugiej dawki szczepionki, dla której termin został określony na dotychczasowych zasadach, może ulec zmianie w przypadku jego indywidualnego przesunięcia.

