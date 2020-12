Kwarantanna dla osób wracających do Polski

Dziesięciodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym będzie obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, przedstawiając kolejne obostrzenia.

Zdjęcie 10-dniowa kwarantanna będzie obowiązywać osoby powracające do kraju /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /East News

- Wygrać możemy tylko razem. Każdy, kto będzie wyłamywał się z tych obostrzeń, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za zdrowie swoje, swoich bliskich i osób ze swojego otoczenia - dodał minister.



Jednocześnie zapewnił, że nie ma planu wprowadzenia zakazu przemieszczania się przed świętami Bożego Narodzenia. - Na tę chwilę nie był taki scenariusz dyskutowany, nie ma takich planów - zadeklarował.

Wskazywał, że od końca października rząd stara się być przewidywalny i z wyprzedzeniem ogłaszać kolejne regulacje dotyczące ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Zwracał też uwagę, że dziś ogłoszone regulacje zaczną obowiązywać od 28 grudnia.

- Chcemy być fair play i z założenia trzymać się tych ustaleń, które w regulacjach przedstawiamy - dodał.

