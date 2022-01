Andrusiewicz przekazał też, kto najczęściej zakaża się SARS-CoV-2. - 57 proc. zakażeń to infekcje osób do 39. roku życia - powiedział. - Gdy dodamy do tego kolejną grupę wiekową - osoby 40-49 lat - daje nam to 73 proc. zakażeń - przekazał.

Jak zauważył, w grupach wiekowych najstarszych, gdzie poziom wyszczepienia na COVID-19 jest najwyższy, notowane są najmniejsze liczby zakażeń. Zaapelował przy tym o szczepienie najmłodszych.



- Liczymy, że na przełomie stycznia i lutego będą mogły ruszyć w Polsce szczepienia trzecią dawką przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 12-17 lat - powiedział Andrusiewicz. Zaznaczył, że resort czeka na decyzję Europejskiej Agencji Leków w sprawie tych szczepień, która ma zapaść 24 stycznia.



76 proc. zmarłych z COVID-19 w styczniu to osoby niezaszczepione - przekazał rzecznik resortu zdrowia. - Jeśli ktoś śmie twierdzić, że szczepienie nie działa, to odsyłam do tych 76 proc. rodzin, które w ostatnim czasie doświadczyły śmierci bliskich z COVID-19 - dodał.



Niepokojące dane z regionów

Rzecznik wskazał też na niepokojący poziom wzrostów liczby nowych zakażeń tydzień do tygodnia w poszczególnych województwach. Jak wskazał, w woj. podkarpackim to 50 proc. wzrostu tydzień do tygodnia, 30 proc. w Małopolsce, 29 proc. na Mazowszu, 26 proc. w woj. lubelskim.



- Wzrost liczby zakażeń, które następuje przede wszystkim w województwach wschodnich, w których czwarta fala przechodziła jako pierwsza, może świadczyć o tym, że właśnie wchodzimy w piątą falę epidemii - wskazał.

Jak przekazał Andrusiewicz, udział wariantu Omikron w ostatnich siedmiu dniach jest w granicach 17 proc., najwięcej na Mazowszu i w woj. pomorskim.



Z informacji uzyskanych przez Interię w piątek wynikało, że ostatnich siedmiu dniach zaobserwowano wzrost udziału wariantu Omikron do 18 proc.





