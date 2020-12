Jak poinformował w czwartek rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, w jednym z parków trampolin, który powinien być zamknięty stołeczni policjanci wylegitymowali 115 osób. Materiały ze sprawy zostaną wysłane do prokuratury w kierunku oceny, czy nie sprowadzono niebezpieczeństwa powszechnego, dodał rzecznik.

Zdjęcie W obiekcie znajdowało się ponad 100 osób, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Rzecznik KSP przekazał, że w środę stołeczni policjanci otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z parków trampolin nie są przestrzegane obostrzenia wynikające z rozporządzenia. - A sam lokal powinien być zamknięty - powiedział policjant.

- Na miejsce skierowano policjantów, którzy potwierdzili obecność ponad 100 osób. Niestety stwierdzono przypadki nie zachowywania dystansu w obiekcie - zaznaczył, dodając, że w sprawie przeanalizowane zostaną m.in. nagrania z monitoringu.

Wskazał, że w czwartek zostaną przeprowadzone dalsze czynności z udziałem przedstawicieli firmy. - Z interwencji sporządzona została dokumentacja. Wylegitymowano 115 osób. W tym dniu w obiekcie obecnych było łącznie ponad 400 klientów - podał Marczak.

- Po zakończeniu czynności materiały zostaną przekazane m.in. do oceny prawno-karnej prokuratury w kierunku art. 165 kk (sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego - red), jak również do sanepidu- dodał. Poinformował również, że podczas interwencji policjanci wykluczyli, by wśród obecnych w parku trampolin były osoby objęte kwarantanną.

