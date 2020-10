Ks. Józef Hałabis, proboszcz parafii w Księżomierzy (woj. lubelskie), opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym opisuje swoją walkę z COVID-19. "To, co przeżyłem, to pięć dni byłem na granicy życia i śmierci, i ta suchość cały czas i duszenie się. Covid straszny" - pisze, zwracając się do parafian.

Ks. Józef Hałabis zaraził się koronawirusem i od kilku dni przebywa w szpitalu.

W czwartek (15 października) na profilu Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Księżomierzy na Facebooku zamieścił poruszający post, w którym przekazał parafianom najnowsze informacje o swoim stanie zdrowia. Jak przyznał, napisał dopiero, gdy odzyskał więcej sił.

"To co przeżyłem, to pięć dni byłem na granicy życia i śmierci, i ta suchość cały czas i duszenie się. Covid straszny" - pisze. "Nawet pisałem koło północy testament i czułem ostatnie tchnienia. Około 12 kg schudłem. Dwie osoby koło mnie zmarły na OIOM-ie. To doświadczenie trudne" - dodaje.

Proboszcz podziękował za modlitwę i msze święte w jego intencji.

"Będę według lekarzy koło sześciu dni. I wracam, aby leczyć płuca. Uczestniczę w smutkach pogrzebów i radości ślubu. Msze święte nadrobimy" - zapewnił wiernych.

W województwie lubelskim potwierdzono do tej pory 5858 przypadków zakażenia koronawirusem. Od początku epidemii zmarły 103 osoby.